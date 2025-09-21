Greenpeace anima a usar más el tren y el autobús
La organización recala en Vilagarcía con su campaña
R. A.
Un grupo de voluntarios de Greenpeace desplegaron durante la mañana de ayer una campaña en la plaza de la estación de tren de Vilagarcía en favor del uso del transporte público, como una forma de movilidad más respetuosa con el medio ambiente.
La principal tesis de Greenpeace es que el transporte público es un «derecho», y que por lo tanto el deber de las administraciones es reforzar o reorganizar de manera más eficiente las diferentes líneas de autobús y tren.
Su propuesta pasa por «transformar la movilidad activa -tanto peatonal como ciclista- y el transporte público en un requisito básico para ejercer los derechos de ciudadanía», tanto para las personas que viven en las ciudades, como para los que residen en el rural.
