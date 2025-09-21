La Diputación reparte ayudas entre 22 clubes

La Diputación de Pontevedra ha aprobado la concesión de una línea de ayudas a clubes y entidades del ámbito deportivo para la organización de eventos y actividades. La ayuda, que asciende a 550.000 euros en 2025, 50.000 euros más que el año pasado, beneficia a un total de 153 clubes de la provincia, apuntaron ayer desde el organismo provincial.

En el caso concreto de la comarca de O Salnés y del territorio de Ullán, son 22 los clubes deportivos los beneficiados, y se repartirán hasta 113.000 euros para organizar actividades y eventos en los municipios de O Grove, Meaño, Meis, Ribadumia, Sanxenxo, Valga, Vilagarcía y Vilanova.

Más en concreto, Prado Surf y el Club de Remo Mecos recibirán entre 2.000 y 3.000 euros para un campeonato nacional y una bandera de traineras en O Grove; Creacciona Cum Laude recibirá cerca de 2.700 para organizar el Festival Internacional de Ajedrez en Meaño. Por su parte, la Asociación Deportiva Arousa Fútbol-7, el Club Náutico O Muíño, Desguaces Tino Racing y la Federación Galega de Halterofilia se benefician de entre 1.100 y unos 22.000 euros para organizar el torneo internacional Arousa Fútbol 7, el descenso internacional del río Umia, un rally mix o una jornada de la liga gallega de clubes de halterofilia en Ribadumia.

Sanxenxo y Vilagarcía

Además, el Círculo Deportivo Cultural de Sanxenxo, la Federación Galega de Salvamento y Socorrismo, la española de esta misma modalidad, la Federación Galega de Loita, el Equipo Congostra y el Club de Piragüismo Olívico reciben entre 1.400 y más de 12.000 euros para la puesta en marcha de un torneo internacional de tenis, un campeonato de España de salvamento y socorrismo, un memorial internacional de lucha, una concentración y una prueba internacional de kayak de mar en Sanxenxo.

El Club de Fútbol Cordeiro también recibe alrededor de 800 euros para el torneo de fútbol base de Valga y la Real Federación Galega de Vela, la Federación Galega de Balonmán, la Agrupación Deportiva Cortegada Carril, el Club Baloncesto Vilagarcía y el Club Deportivo Arousa Pádel, entre 2.000 y más de 9.300 euros para las copas de España de vela, la Supercopa gallega de balonmano, un memorial, un torneo de tenis, pádel, fútbol y baloncesto en Vilagarcía de Arousa.

Por último, la Asociación Deportiva Cultural de Vilanova y el Club de Tenis Vilanova DMSport recibirán entre 790 y 1.900 euros para un torneo de fútbol 8 y otro de tenis en Vilanova de Arousa.

Con carácter general, con los recursos provinciales, los 150 clubes deportivos que se benefician de los 550.000 euros pueden organizar competiciones deportivas oficiales federadas de ámbito estatal o internacional, como campeonatos o copas de España o del mundo y competiciones deportivas oficiales de alto nivel, así como competiciones deportivas oficiales y no oficiales, de todos los ámbitos territoriales.