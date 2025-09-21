Detienen por violencia de género a un hombre con antecedentes en Vilagarcía

Un hombre fue arrestado esta tarde en Vilagarcía como presunto autor de un delito de violencia de género. Fuentes policiales explicaron que cuenta con antecedentes de este tipo, pero de una pareja anterior.

Los hechos ocurrieron sobre las dos de la tarde cuando una mujer alertó al 112 Galicia de que su expareja, con la que está en proceso de separación, la había agredido.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron dos patrullas de la Policía Local y otras tantas de la Policía Nacional. Tras verificar el relato de la denunciante, los agentes procedieron a la detención del presunto agresor, que fue trasladado a los calabozos del cuerpo nacional para proceder después a su paso a disposición judicial.

Según fuentes del dispositivo, a la mujer se le ofreció asistencia sanitaria e incluso el traslado a un centro por parte del 061, que también acudió al lugar. Sin embargo, lo rechazó en un primer momento.

Las mismas fuentes indicaron que el detenido había estado en el sistema Viogén por su relación con otra pareja, pero en este caso no había denuncias previas.

Asimismo indicaron que, según el relato de la denunciante, la pareja está en proceso de formalizar la separación, pero aún convivían.