Continúan las críticas a la concesión del puesto del pulpo para el Marisco

Las críticas al Concello de O Grove por la gestión de la Festa do Marisco, respecto al puesto de venta de pulpo, no dejan de sucederse y ayer el PP le exigió que rijan «las mismas normas para todos los adjudicatarios de los puestos».

El partido de la oposición acusa al gobierno local de actuar con «falta de planificación y transparencia» y de «inventar condiciones a medida para cubrir la vacante» de este puesto, que cabe recordar quedó desierta en el concurso público.

Y es que los populares aseguran que se están produciendo «desigualdades», que se «han detectado exenciones y ayudas económicas privilegiadas para algunos, mientras que otros tienen que cumplir con las mismas normas sin recibir compensaciones».

Asimismo destacaron que las adjudicaciones se realizaron con «apenas un mes de margen» y que las «reglas parecen haber cambiado según el puesto, generando una situación de improvisación y favoritismo que perjudica la imagen y la equidad de la fiesta».

Así las cosas, el grupo de Pablo Leiva «exige» al Ejecutivo socialista que «aplique las mismas normas para todos los adjudicatarios, transparencia en la gestión pública y respeto de los compromisos adquiridos por los participantes».

Los populares inciden en que la exaltación del marisco por excelencia «debería ser un orgullo para O Grove y no un escaparate de desigualdades». Además, consideran que se «denota el desgaste del alcalde –Jose Cacabelos–» y le acusa de «funcionar huyendo hacia adelante».