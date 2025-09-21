«A Cofradía» tira la casa por la ventana en su cuarto cumpleaños

A Cofradía Taberna Cultural se ha convertido en todo un referente desde su apertura hace cuatro años de la mano de un grupo de jóvenes vilanoveses que no solo han revitalizado el bar de los mariñeiros de toda la vida, y que llevaba cerrado bastante tiempo, sino que han cubierto un vacío en su municipio y en la comarca, poniendo en marcha este local diferente.

Así que cada aniversario es una auténtica fiesta y este año que van por el cuarto no ha sido menos. Durante dos días han pasado por su escenario grupos y artistas de aquí y allá como De Ninghures, Boyanka Kostova, Capital Voskov, Catuxa Salom, 9Louro, Kike Varela, Ulex e incluso la banda Noite Fechada, que ya solo se pone sus mejores y divertidas galas para las ocasiones especiales. Además, contaron con un dj set al aire libre, con las vistas y la brisa del mar arousano como complemento.

La variedad musical estuvo garantizada, pero siempre con la calidad como sello de identidad. Además, este año redoblaron la apuesta y A Cofradía hasta ofreció posibilidad de acampada a cubierto; en el pabellón multiusos municipal.

Un momento de la actuación de Noite Fechada. | Iñaki Abella

Y es que la banda sonora de este cuarto aniversario nada ha tenido que envidiar a propuestas festivaleras de alto copete y resonó más allá de las fronteras de la comarca de O Salnés. Y lo más llamativo es que todo, menos las bebidas, claro, era gratuito.

Otra de las actuaciones ofrecidas. / Iñaki Abella

«Como durante todo el año, repartimos cultura para todos», respondían desde la organización ante las preguntas incrédulas de muchos interesados en asistir y que no podía creerse la gratuidad de la cita. Lo único, sí implantaron una entrada inversa, es decir, se abrieron a las aportaciones voluntarias para seguir manteniendo en pie este proyecto que aunque tenga una barra de bar supone claramente una propuesta de promoción cultural diferente.

Así lo explicaban sus promotores estos días en sus redes sociales: «A Cofradía es un proyecto autogestionado, sin ayudas ni fondos de inversión por detrás. Lo nuestro es amor al arte y al pueblo, así que si lo aprecias, necesitamos tu apoyo porque solo con él, locuras como esta son posibles».