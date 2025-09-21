Cambados ofrece más cursos de digitalización para mayores de 65

La Fundación Amigos de Galicia y la Concellería de Terceira Idade de Cambados han reeditado el curso de digitalización para mayores de 65 años. La nueva edición tendrá lugar a partir del lunes 6 de octubre en la Casa da Calzada.

Es gratuita y los interesados en anotarse pueden hacerlo en la oficina de turismo o llamando al número 986 520 786. Se ofrecerá en cuatro sesiones de dos horas y media cada una, empezando a las 10.00 horas. Las fechas posteriores serán los días 7,13, y 14. Pueden asistir un total de 15 personas por sesión y en caso de haber más interesados se estudiaría ampliar, según el edil Tino Cordal.