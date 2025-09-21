El BNG ve peligrar el proyecto de los tanques de tormentas
A.M.
El Bloque Nacionalista Galego de Vilagarcía manifestó ayer que ve «peligrar» la finalización de los tanques de tormentas, debido a la presunta deuda contraída por la empresa adjudicataria con las subcontratas. «Debido a los impagos acumulados por parte de la empresa adjudicataria con las pequeñas empresas contratadas, estas fueron abandonando el proyecto haciendo que este quede prácticamente parado. Estamos hablando de cantidades importantes, que en algunos casos llegan a año y pico de impagos», apuntan los nacionalistas.
Desde el BNG se insta al PP de Vilagarcía y a la Xunta a que tomen cartas en el asunto, para pagar de forma subsidiaria a las empresa subcontratadas, evitando así el riesgo de quiebra, y a que se hagan las gestiones necesarias para concluir de una vez por todas las obras, que ya acumulan un fuerte retraso.
- Diego Marín: «Mi pan es como Coca Cola, lo imitan, pero es inigualable»
- Desdoblamiento de la vía rápida de A Lanzada, el sueño que puede hacerse realidad
- Rías Baixas hace historia y los furanchos se frotan las manos
- Precintado el taller de pirotecnia de Catoira
- Un hombre armado atraca una gasolinera de Rubiáns
- Así se cotiza Rosalía de Castro: piden seis millones de euros por un solar edificable y con inquilino
- Puente Catoira-Rianxo, las obras de nunca acabar
- San Vicente de Nogueira hará volar de nuevo su avión pirotécnico de madrugada