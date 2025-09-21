El BNG ve peligrar el proyecto de los tanques de tormentas

El Bloque Nacionalista Galego de Vilagarcía manifestó ayer que ve «peligrar» la finalización de los tanques de tormentas, debido a la presunta deuda contraída por la empresa adjudicataria con las subcontratas. «Debido a los impagos acumulados por parte de la empresa adjudicataria con las pequeñas empresas contratadas, estas fueron abandonando el proyecto haciendo que este quede prácticamente parado. Estamos hablando de cantidades importantes, que en algunos casos llegan a año y pico de impagos», apuntan los nacionalistas.

Desde el BNG se insta al PP de Vilagarcía y a la Xunta a que tomen cartas en el asunto, para pagar de forma subsidiaria a las empresa subcontratadas, evitando así el riesgo de quiebra, y a que se hagan las gestiones necesarias para concluir de una vez por todas las obras, que ya acumulan un fuerte retraso.