La abuela de Valga, María, la pandereteira, cumple 103 años

María Tarrío Campaña, vecina de Moldes (Cordeiro), cumplió ayer 103 años, convirtiéndose en la abuela de Valga; la vecina más longeva del municipio. Para acompañarla en la celebración de su aniversario, el alcalde, José María Bello Maneiro, y las concejalas Begoña Piñeiro y Carmen Gómez la visitaron en su domicilio y le entregaron, como regalo, un ramo de flores y una tarta. También compartieron conversación con ella y su familia.

Desde el Concello contaron que María nació en el seno de una familia humilde de Moldes, siendo la mediana de siete hermanos. Su extensa familia está formada por siete hijos (uno de ellos fallecido), once nietos y una decena de bisnetos.

«Como la mayoría de mujeres de su época, dedicó su vida al cuidado del hogar y a las tareas del campo y, además, fue costureira». Aún así le quedaba tiempo para participar en los «seráns», pasacalles y reuniones que antaño eran habituales en las aldeas y en las que no podían faltar las gaitas y coplas.

Ella era pandereteira y con el paso de los años fue transmitiendo buena parte de su saber a recolectores de esta parte del patrimonio gallego. De hecho, este año fue una de las homenajeadas por las Letras .