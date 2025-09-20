Xil celebra las fiestas de la Virgen de Las Angustias

La parroquia meañesa de Xil celebra este fin de semana las fiestas de la Virgen de Las Angustias. Arrancaron con la Festa da Xuventude, la más antigua de su género en el municipio, que reunió a jóvenes bailando al son de Paco Vulkano, Dani Kölmel y Danny.

Se le rinde culto mañana a las 9.00, 10.00 y 11.00 horas. Tras la segunda misa se vivirá uno de los momentos más devotos, con la procesión del encuentro de las imágenes. Responde a dos pasos que se citan a mitad de camino.

Lo hará bajo las marchas procesionales de la Banda Unión Musical de Meaño. A la par, la otra comitiva subirá desde la iglesia parroquial, con las imágenes de patrona Santa Eulalia, San Miguel y la Virgen del Carmen a hombros de los vecinos. Una vez encontradas, retornarán juntas a la ermita para la última misa.

A las 13.15 horas se celebrará la misa solemne, seguida de la tradicional procesión para retornar a la ermita. Ya por la tarde-noche, misa rezada en capilla y, tras ella –al filo de las 21.00 horas– verbena al pie de la ermita, amenizada por la orquesta Los Players y el dj Matrek. El lunes habrá alboradas a cargo del grupo de gaitas Os do Barro, misa cantada a las 13.00, otra rezada a las 21.00 y una verbena a cargo de Claxxon y Paco Vulkano.

Por otra partem, el sello meañés Creativos Digitales ESP organiza hoy el primer encuentro de influencers gallegos en las instalaciones del camping Cachadelos, en Sanxenxo.