Vilagarcía celebra el éxito del primer servicio RoRo que conecta con Róterdam

Vilagarcía acogió esta semana el lanzamiento oficial de la "Ruta Ibérica", un servicio semanal de carga rodada (RoRo) que conecta los puertos de Vilagarcía y Róterdam (Países Bajos). La línea ya está operando con éxito, pero las firmas que la han hecho posible han querido celebrar un acto de lanzamiento. "El evento fue mucho más que la inauguración de una ruta marítima. Supuso un reconocimiento al esfuerzo colectivo, la confianza y la experiencia que han hecho posible este proyecto", resaltan los promotores.

La "Ruta Ibérica" es el resultado de una alianza entre tres empresas: la vilagarciana P&J Carrasco, Norsk Hydro, y DFDS. Esta última aporta la red europea y la capacidad operativa para hacer realidad la nueva conexión marítima; Norsk Hydro buscaba una solución logística fiable y sostenible para su estrategia global; y P&J Carrasco es un socio local con décadas de experiencia portuaria. "Este proyecto demuestra que la cooperación entre empresas locales y actores internacionales puede generar resultados que benefician a toda la región. Es una apuesta de futuro para Vilagarcía, para Galicia y para la industria marítima en su conjunto", apuntan desde Carrasco.