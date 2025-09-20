Vendimia 2025: 46 millones de kilos de uva en Rías Baixas

La vendimia 2025 agoniza. Este es el último fin de semana de una recolección que comenzaba a mediados de agosto, que entorpeció considerablemente la lluvia y que ya finalizó hace mucho en buena parte de las bodegas participantes.

Comienza así el proceso de vinificación y se cierra el ciclo de campo de una cosecha que puede calificarse de espectacular e histórica, con más uva de la nunca vista pero también con más racimos que nunca que quedan sin recoger en los viñedos, al menos oficialmente.

No puede hablarse, en cualquier caso, de una cosecha irrepetible, porque hay muchas nuevas plantaciones que este año aún no dieron fruto y empezarán a darlo el año que viene, al igual que otras se sumarán en ejercicios posteriores.

Vendimia en Casa da Barca, donde ya ha finalizado. / M. Méndez

De ahí que puedan repetirse y mejorar los resultados de este año, siempre y cuando las condiciones meteorológicas y fitosanitarias que se registren durante el ciclo vegetativo sean tan formidables como la de esta vez.

A las puertas de los 50

En el caso de la Denominación de Origen Rías Baixas, donde la gran mayoría de las bodegas han cerrado ya los centros de recepción de uva, este último finde puede permitir llegar a los 47 o 48 millones de kilogramos, muy cerca de los 50 que se habían pronosticado por el Consello Regulador y que ahora mismo parecen ya inalcanzables.

De cualquier modo, los viejos récords se han superado hace tiempo y los 46 millones de kilos que se habían introducido en bodega hasta la tarde de ayer ya son parte de la historia de esta marca de calidad.

La vendimia 2025, que se lanzó entre los días 23 y 24 de agosto. / Iñaki Abella

Las cifras oficiales y aún provisionales –poco van a moverse a partir de ahora– indican que de los 46 millones obtenidos, 45 millones corresponden a la variedad albariño, el buque insignia de esta Denominación de Origen.

Caíño y loureira

Aunque, como todo el mundo sabe, los vinos protegidos ganan protagonismo en todo el mundo con ayuda de otras variedades, de ahí la importancia de haber recogido también en Rías Baixas 314.000 kilos de caíño blanco y 292.000 de loureira blanca.

Sin menospreciar los casi 246.000 kilos de godello ni los 201.000 de treixadura introducidos en las bodegas hasta la tarde de ayer.

Con menos volumen, pero no exentas de relevancia, aparecen variedades como el caíño tinto (34.000 kilos), espadeiro (16.000), mencía (15.000), brancellao (12.000 kilos), castañal (7.585), sousón (7.000) y torrontés (2.600).

Vendimia para Martín Códax. / Iñaki Abella

Hay que destacar también, por haberse recuperado hace poco para integrarse en la lista de variedades admitidas de Rías Baixas, a la ratiño galega, con 901 kilos totales, todos ellos obtenidos en Val do Salnés.

Esta subzona productora, por cierto, vendimió más de 30 millones de kilos de uva en el último mes –29 millones de ellos correspondientes al albariño–, situándose a continuación la de Condado do Tea, que roza los 9 millones de kilos.

Por su parte, el territorio protegido de O Rosal eleva su producción este año hasta los 6 millones de kilogramos, quedándose Ribeira do Ulla a las puertas de los 735.000 kilos y la subzona Soutomaior, en 92.063.