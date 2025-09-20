Una vecina de Renza denuncia desde hace años los ruidos de la terraza de un bar

Una vecina de Renza, Pura Cores, asegura sufrir desde hace años problemas con el ruido que se produce en la terraza de un bar situado justo enfrente de su casa. Según ella, el hostelero se comprometió a insonorizar la instalación, «pero después deja abiertas las puertas de la terraza y pasa todo el ruido». Sin embargo, Pura Cores no solo se queja de la actitud del empresario, sino también de la de la Policía Local y del Ayuntamiento de Vilagarcía, pues se siente desamparada. «Estoy encontrando muy poca ayuda por parte de la administración, esto es un sin vivir», se queja.

La vecina muestra un expediente en el que constan varias denuncias ante la Policía Local y escritos dirigidos al Concello, así como mediciones realizadas por empresas externas. En el expediente, en el que ya se citan incidentes por ruidos en los años 2023 y 2024, la mujer afirma estar sufriendo problemas de salud por la falta de descanso.

Pura Cores solicita a la Policía Local que vaya más por Renza, para evitar los problemas de aparcamientos indebidos, y mayor colaboración cuando les llama para realizar una medición de ruidos; y al Concello que no deje morir el actual expediente.