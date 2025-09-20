Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tres mil euros para mejorar el medio ambiente

Concello de Cambados y Xesta Telecom firiman un acuerdo de colaboración para estas actividades

Firma del convneio entre el Concello y Xesta Telecom.

Firma del convneio entre el Concello y Xesta Telecom. / FDV

R. A.

Cambados

Concello de Cambados y la empresa Xesta Telecom firmaron ayer un acuerdo de colaboración en el que la empresa aportará 3.000 euros que irán destinados a la celebración de actividades medio ambientales y de estilo de vida saludable. Esas actividades comenzarán de inmediato y ya cuentan con un calendario diseñado que incluirá la celebración de campañas de concienciación medioambiental en los colegios, observación nocturna, reconocimientos de fauna y flora o iniciativas a desarrollar en espacios naturales.

El alcalde de Cambados, Samuel Lago, reconoce que esta colaboración «es muy importante para nosotros» y recuerda que este convenio nace con vocación de continuidad en el futuro, analizando que actividades se pueden ir implementando al calendario en el futuro.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents