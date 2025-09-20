Tres mil euros para mejorar el medio ambiente

Concello de Cambados y la empresa Xesta Telecom firmaron ayer un acuerdo de colaboración en el que la empresa aportará 3.000 euros que irán destinados a la celebración de actividades medio ambientales y de estilo de vida saludable. Esas actividades comenzarán de inmediato y ya cuentan con un calendario diseñado que incluirá la celebración de campañas de concienciación medioambiental en los colegios, observación nocturna, reconocimientos de fauna y flora o iniciativas a desarrollar en espacios naturales.

El alcalde de Cambados, Samuel Lago, reconoce que esta colaboración «es muy importante para nosotros» y recuerda que este convenio nace con vocación de continuidad en el futuro, analizando que actividades se pueden ir implementando al calendario en el futuro.