La tradicional Carreira Popular regresa a las calles de Cambados

Cambados volverá a vibrar con su tradicional Carreira Popular sobre 10 kilómetros después de que el Club de Atletismo y el Concello hayan decidido recuperarla tras más de un lustro sin celebrarse. La prueba se presentó ayer y se celebrará el próximo día 27, contemplando la participación de varias categorías. La principal será la sénior, en la que se recorrerán los 10.000 metros y en la que se espera que puedan participar unos 300 atletas. La inscripción todavía permanece abierta hasta el próximo miércoles.

La salida de la prueba está prevista a las 10.00 horas de la emblemática plaza de Fefiñáns en dirección a la zona de O Pombal, lugar desde que, todo por orillamar, hasta la Casa do Mariñeiro, en el barrio de San Tomé para regresar a la plaza del Concello, avenida de Madrid y otra vez Fefiñáns. A ese recorrido, los corredores tendrán que darle dos vueltas. El resto de categorías tendrán una distancia adaptada a su edad aunque con salida y llegada en la plaza de Fefiñáns.

La edil de Deportes, Noelia Gómez, alertaba ayer de que, durante la celebración d ela prueba, se van a registrar cortes de tráfico, aunque se habilitará un carril adyacente para el paso de vehículos residentes y de emergencias y para no parar por completo el tráfico durante el desarrollo de la carrera.

Gómez agradeció la colaboración a dos empresas de supermercados asentadas en el municipio, pero sobre todo, a la Asociación Condado de Taboada, que enviará 25 voluntarios para que colaboren en la seguridad y control de la prueba durante su desarrollo.