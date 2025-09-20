Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La tradicional Carreira Popular regresa a las calles de Cambados

La prueba, que lleva más de un lustro sin celebrarse y tendrá lugar el día 27, contará con la participación de más de 300 atletas

Presentación de la Carreira Popular de Cambados en el día de ayer.

Presentación de la Carreira Popular de Cambados en el día de ayer. / Pedro Mina

A. G.

Cambados

Cambados volverá a vibrar con su tradicional Carreira Popular sobre 10 kilómetros después de que el Club de Atletismo y el Concello hayan decidido recuperarla tras más de un lustro sin celebrarse. La prueba se presentó ayer y se celebrará el próximo día 27, contemplando la participación de varias categorías. La principal será la sénior, en la que se recorrerán los 10.000 metros y en la que se espera que puedan participar unos 300 atletas. La inscripción todavía permanece abierta hasta el próximo miércoles.

La salida de la prueba está prevista a las 10.00 horas de la emblemática plaza de Fefiñáns en dirección a la zona de O Pombal, lugar desde que, todo por orillamar, hasta la Casa do Mariñeiro, en el barrio de San Tomé para regresar a la plaza del Concello, avenida de Madrid y otra vez Fefiñáns. A ese recorrido, los corredores tendrán que darle dos vueltas. El resto de categorías tendrán una distancia adaptada a su edad aunque con salida y llegada en la plaza de Fefiñáns.

La edil de Deportes, Noelia Gómez, alertaba ayer de que, durante la celebración d ela prueba, se van a registrar cortes de tráfico, aunque se habilitará un carril adyacente para el paso de vehículos residentes y de emergencias y para no parar por completo el tráfico durante el desarrollo de la carrera.

Gómez agradeció la colaboración a dos empresas de supermercados asentadas en el municipio, pero sobre todo, a la Asociación Condado de Taboada, que enviará 25 voluntarios para que colaboren en la seguridad y control de la prueba durante su desarrollo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents