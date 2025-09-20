Seis firmas optan a la asistencia de la obra del ferrocarril a Ferrazo

La tercera fase de la obra de ampliación de la línea portuaria de ferrocarril hasta el muelle de Ferrazo será una de las actuaciones más importantes que se acometan en Vilagarcía durante el próximo año. El Puerto ya se la ha adjudicado a la firma valenciana Vilor Infraestructuras, que también ha ganado el concurso público organizado por el Ayuntamiento para ampliar la piscina de Fontecarmoa.

Pero todavía quedan algunos pasos administrativos para que Vilor acometa el tendido de las vías del tren; uno de ellos es la contratación de la asistencia técnica a dirección de obra.

La Autoridad Portuaria ha convocado un procedimiento público de contratación, y han presentado ofertas un total de seis sociedades: Consultora de Ingeniería, Medio Ambiente y Arquitectura; Eptisa Servicios de Ingeniería; Estudio Técnico Gallego; Grusamar Ingeniería y Consulting; Ingeniería del Noroeste; y Proyectos y Obras de Estructuras e Instalaciones.

La mesa de contratación ya ha celebrado una primera reunión para abrir el sobre administrativo. Los técnicos han detectado diferentes deficiencias en la documentación presentada por la mayoría de empresas (algo habitual en este tipo de procedimientos tan complejos) y les dieron un plazo para enmendarlas.

La construcción de la tercera fase de la línea de tren a Ferrazo costará 1.350.000 euros. La inversión se financia con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y permitirá habilitar un nuevo acceso ferroviario al muelle de Ferrazo, evitando que los trenes ocupen el muelle de Comboa en sus maniobras. «Este avance responde a los objetivos de potenciar la intermodalidad marítimo-portuaria y promover una movilidad sostenible, segura y conectada», defienden desde la Autoridad Portuaria de Vilagarcía. En estos momentos, la línea férrea del Puerto no se está utilizando.

Pavimentación

Otro de los proyectos que tiene en agenda para los próximos meses el Puerto de Vilagarcía es la pavimentación del muelle de Ferrazo Norte. El contrato de obra se firmó el pasado 1 de agosto, y la entidad que preside José Manuel Cores Tourís quiere contratar también un servicio de seguimiento ambiental.

«Esta obra de pavimentación genera una serie de impactos directos e indirectos sobre el entorno de la actuación», aducen los técnicos. «Estos impactos pueden incluir la emisión de polvo y ruidos, alteración de cuerpos de agua, afectación de la flora y la fauna local, generación de residuos y perturbación de la comunidad circundante».

Al ser un contrato menor (estimado en 5.000 euros), el Puerto pidió a tres empresas que hiciesen una oferta, y la más ventajosa resultó ser la de la viguesa Aquática Ingeniería Civil, que se ha comprometido a realizar el trabajo por 3.543 euros. El plazo de ejecución estimado es de cuatro meses.