San Miguel das Uvas o el fin de la vendimia en Vilanova

Será entre el 28 y el 29 de septiembre y consistirá en una alegre celebración para poner fin a la vendimia. San Miguel das Uvas regresa al pequeño lugar de Rúa Nova, en la parroquia vilanovesa de András con el objetivo de recuperar una tradición que se mantenía en el lugar hace décadas, pero que acabó desapareciendo hasta el pasado año.

En esta ocasión, los organizadores, una comisión que ha tomado el relevo del Concello, tiene previsto celebrar el día 28 un encuentro bajo varias parras de la zona en la que se vendimiará, paso previo a la pisada de uvas. Aquellos que mejor realicen la combinación de esos dos trabajos se llevarán 100 euros, un lote de vino y conservas y una botella de albariño. A continuación se celebrará un Xantar popular en la carpa que se instalará en las inmediaciones de la pequeña capilla de la Rúa Nova, que contará con pulpo y carne ao caldeiro y estará amenizada por un grupo musical. Los tíckets para participar podrán recogerse en el supermercado Super Nito.

La actividad continuará al día siguiente, con la celebración de una misa a las 19.00 horas. La intención de esta comisión es mantener en el tiempo lo que fue una auténtica tradición en Vilanova, pero que acabó desapareciendo.

San Miguel das Uvas fue una verbena popular muy reconocida en la parroquia de András. Los propios vecinos apuntan a que se celebró durante más de cien años, hasta que le pasó lo que le ocurre a muchas verbenas de pequeñas aldeas, no hubo relevo generacional en la organización de la misma y se perdió a mediados de los años 90.

Antes de que eso ocurriese, la fiesta era una celebración muy esperada en toda la parroquia, ya que implicaba a todos los vecinos, que acudían a las inmediaciones del campo de la fiesta con comida para celebrar la verbena y participar en el pasacalles y la procesión. Sin embargo, aquello se perdió durante 33 años hasta que, el pasado año, un grupo de vecinos contactó con el Concello para recuperarla.