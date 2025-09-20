Ravella subvenciona la limpieza de 46 hectáeras forestales con 85.000 euros

Las Comunidades de Montes acondicionaron 46 hectáreas de terrenos forestales financiadas por una suma de 85.000 euros en ayudas del Concello de Vilagarcía.

Las nueve entidades locales beneficiarias presentaron en su totalidad proyectos que consistían en la realización de tareas de desbroce, manual o mecánico, en función de las características del terreno y el tipo de árboles; además de «podas, raleos, selección de brotes, trituración y eliminación de restos», explican.

La asociación que actuó en una superficie mayor fue la de Sobrán y Vilaxoán, acondicionando 12,4 hectáreas de monte. Lo hicieron con «una gran masa que presentaba abundante matorral con tojos, helecho y silva» en la que se llevó a cabo un desbroce manual.

Además de eliminar posible material de combustión, esta actuación permite tener las pistas en condiciones por si fuera necesaria la intervención de vehículos de extinción de incendios. Al tratarse de la asociación con mayor carga de trabajo recibieron una subvención de 11.000 euros.

Algunas de las que acumularon varias hectáreas de limpieza fueron las asociaciones de Trabanca Badiña (6,29 hectáreas), que recibió una ayuda de 10.000 euros o la de Guillán, que acondicionaron 6,24 hectáreas de sus montes a cambio de 9.300 euros.

La que recibió la segunda subvención más importante fue la de Cea, que actuó sobre unas 4,41 hectáreas de terreno, con una ayuda de 10.042 euros.