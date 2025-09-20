Petaraña, ostra rizada y algas en la Festa do Marisco de O Grove
Serán protagonistas de el ciclo «La Cocina del Mar»
La patronal reeditar las jornadas gastronómicas en la sala mirador de la lonja
La asociación Empresarios Grovenses de Bens e Servicios (Emgrobes) reedita «La Cocina del Mar», es decir, una propuesta divulgativa y participativa abierta a todos los públicos que se centra en un taller de cocina con degustación incluida y que sirve para complementar las actividades de la Festa do Marisco de O Grove.
De hecho, esta apuesta de la entidad que preside José Besada figura en el programa de la fiesta gastronómica a celebrar del 2 al 12 de octubre en la villa meca y alcanza ya su decimoséptima edición.
Antaño este evento se celebraba en las carpas instaladas para la fiesta en la zona de O Corgo, cuyo montaje avanza poco a poco.
Pero desde los cambios introducidos por el gobierno local en su distribución la cocina de Emgrobes tiene que montarse en la sala mirador de la lonja de contratación de pescados y mariscos.
Allí encenderá nuevamente sus fogones el día 9, de 18.00 a 20.30 horas, ofreciendo a los asistentes una propuesta centrada en la promoción de especies poco conocidas o menos empleadas en las cocinas de la sociedad en general.
Esta vez es el turno de la ostra rizada, las algas y la petaraña o chopa, un pez de roca similar al sargo, aunque de inferior calidad y precio.
Cofradía
Este último producto ya fue protagonista hace unos años en una propuesta similar, aquella organizada por la cofradía de pescadores San Martiño de O Grove para, precisamente, dar a conocer las especies menos comerciales de cuantas se descargan en la lonja meca.
Era el «Ciclo de los productos del mar», que en el caso de Emgrobes se ha consolidado en el tiempo como «La Cocina del Mar» y que este año ofrecerá sus elaboraciones a instancias de negocios como Senlleiro, Hostelco y La Cocina de Mi Abuelo.
Es una propuesta patrocinada por la Xunta a través de su programa «Galicia sabe aMar» y de marcas como «pescadeRías, de onde senón?».
El alcalde hablará de cómo minimizar ruidos
El alcalde de O Grove, José Antonio Cacabelos Rico, confirma que la carpa de los Conciertos del Marisco se situará en la plaza de O Corgo, en cuyo entorno se registraron el año pasado infinidad de problemas a causa de los ruidos e incluso los desórdenes públicos registrados.
Fueron muchas las quejas vecinales por esta situación, anunciándose desde el gobierno que se adoptarían medidas en la fiesta que arranca el día 2, tanto en lo referido a los citados conciertos como al funcionamiento de la carpa cafetería.
Quizás por ello, el regidor anuncia que se reunirá con los vecinos del entorno para explicarles las medidas adoptadas para tratar de minimizar los «daños colaterales» de la Festa do Marisco, detallando las acciones emprendidas para reducir los ruidos de las actuaciones musicales en directo.
Este año, cabe recordar, se espera a formaciones como La La Love You, León Benavente, Leria, Alberto & García, Las Ninyas del Corro, El Bugg, De Ninghures, Siloé, Os Carismáticos, dj’s como Manu TF, Nanein y Jota & Purpy y formaciones locales como Cinco en Zocas, Fla-Meco, Os Firrás y A Banda do Sequío, a los que se suman Caballito y Freshkiños.
