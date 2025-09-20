Petaraña, ostra rizada y algas en la Festa do Marisco de O Grove

La asociación Empresarios Grovenses de Bens e Servicios (Emgrobes) reedita «La Cocina del Mar», es decir, una propuesta divulgativa y participativa abierta a todos los públicos que se centra en un taller de cocina con degustación incluida y que sirve para complementar las actividades de la Festa do Marisco de O Grove.

De hecho, esta apuesta de la entidad que preside José Besada figura en el programa de la fiesta gastronómica a celebrar del 2 al 12 de octubre en la villa meca y alcanza ya su decimoséptima edición.

Antaño este evento se celebraba en las carpas instaladas para la fiesta en la zona de O Corgo, cuyo montaje avanza poco a poco.

Pero desde los cambios introducidos por el gobierno local en su distribución la cocina de Emgrobes tiene que montarse en la sala mirador de la lonja de contratación de pescados y mariscos.

Allí encenderá nuevamente sus fogones el día 9, de 18.00 a 20.30 horas, ofreciendo a los asistentes una propuesta centrada en la promoción de especies poco conocidas o menos empleadas en las cocinas de la sociedad en general.

Esta vez es el turno de la ostra rizada, las algas y la petaraña o chopa, un pez de roca similar al sargo, aunque de inferior calidad y precio.

Cofradía

Este último producto ya fue protagonista hace unos años en una propuesta similar, aquella organizada por la cofradía de pescadores San Martiño de O Grove para, precisamente, dar a conocer las especies menos comerciales de cuantas se descargan en la lonja meca.

Era el «Ciclo de los productos del mar», que en el caso de Emgrobes se ha consolidado en el tiempo como «La Cocina del Mar» y que este año ofrecerá sus elaboraciones a instancias de negocios como Senlleiro, Hostelco y La Cocina de Mi Abuelo.

Es una propuesta patrocinada por la Xunta a través de su programa «Galicia sabe aMar» y de marcas como «pescadeRías, de onde senón?».