Organizan un taller sobre marisqueo y cultura marinera

El colectivo Amarcarril organiza mañana un taller de marisqueo para «mostrar a la ciudadanía la riqueza de nuestra cultura y tradición marinera». La actividad tendrá lugar desde las 10.30 hasta las 11.30 horas y es totalmente gratuita.

Se trata de una experiencia práctica donde los asistentes podrán percibir de primera mano todos los pasos que se llevan a cabo en este gremio, desde la extracción hasta la calcificación por especie y talla en los puntos de control.

El taller será desarrollado en la playa y los asistentes contarán con las herramientas necesarias para llevar a cabo los diferentes trabajos gracias a la organizadora, que facilitará dichos materiales.

Ruegan confirmar la asistencia previamente a través del 626 249 725 o enviando un correo a amarcarril@gmail.com.