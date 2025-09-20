Organizan un taller sobre marisqueo y cultura marinera
El objetivo es «mostrar la riqueza de nuestra tradición a la ciudadanía», dicen los impulsores
El colectivo Amarcarril organiza mañana un taller de marisqueo para «mostrar a la ciudadanía la riqueza de nuestra cultura y tradición marinera». La actividad tendrá lugar desde las 10.30 hasta las 11.30 horas y es totalmente gratuita.
Se trata de una experiencia práctica donde los asistentes podrán percibir de primera mano todos los pasos que se llevan a cabo en este gremio, desde la extracción hasta la calcificación por especie y talla en los puntos de control.
El taller será desarrollado en la playa y los asistentes contarán con las herramientas necesarias para llevar a cabo los diferentes trabajos gracias a la organizadora, que facilitará dichos materiales.
Ruegan confirmar la asistencia previamente a través del 626 249 725 o enviando un correo a amarcarril@gmail.com.
