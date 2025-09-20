A Lanzada también es para el otoño

Hablar de A Lanzada es hablar de una de las playas más concurridas de España. Un entorno natural privilegiado donde decenas de miles de bañistas disfrutan del arenal y su entorno, rico tanto en materia medioambiental como en oferta hostelera.

Una de las aficionadas al surf en A Lanzada. | Iñaki Abella

Pero esta popular zona de baño no limita su atractivo a la temporada alta, sino que recibe visitantes cada vez que luce el sol, incluso en otoño e invierno.

A Lanzada también tiene tirón a las puertas del otoño. | I. Abella

Como se vio en los últimos días, cuando se notó que el verano ya agoniza –a pesar de la subida de temperaturas respecto a la semana anterior– , son muchos los que siguen acudiendo a este paradisíaco lugar para darse un baño, pasear por la orilla o «tirarse» en la toalla.

Bañistas y surfistas en A Lanzada. | Iñaki Abella

De paseo y a la carrera

Como son muchos los que optan por disfrutar de sus senderos peatonales, ya sea para observar el mar, a las aves migratorias que pasan por la ensenada y la puesta de sol, o bien para relajarse paseando o hacer ejercicio físico.

Junto a todos ellos, y cobrando un protagonismo mayor ahora que el mar se agita, están los surfistas, que encuentran en A Lanzada uno de sus refugios preferidos de las Rías Baixas.

Son varias las escuelas que operan en esta playa, y son cada vez más los surfistas que a título particular, tanto individualmente como en grupo, deciden subirse a la tabla y buscar las mejores olas de un Atlántico que a partir de ahora estará cada vez más agitado.

Ese, el deporte del surf, es otro de los grande alicientes de esta playa situada a caballo entre los ayuntamientos de O Grove y Sanxenxo.

Una afamada zona de baño orientada al Sur e incluida en la Reserva Ornitológica de SEO/BirdLife, el Complejo Intermareal Umia-O Grove y el Complejo Ons-O Grove que dispone en su parte meca de 2.300 metros de longitud, con una anchura media en pleamar de 40 metros.

De arena blanca y fina, con una ocupación estival alta, accesos fáciles en coche o a pie y amplios aparcamientos, se trata de la zona más destacada del catálogo de arenales grovenses cuando este municipio se presenta al exterior como «Península de las Playas».

Todo ello al alcance en temporada baja de cada vez más aficionados al surf, tanto niños que empiezan a familiarizarse con este deporte como alguno veteranos y experimentados surfistas.

Unos y otros saben de la importancia de A Lanzada una vez finalizado el verano, cuando desaparece la masificación y se presentan ante la tabla algunos de los mejores momentos del año para coquetear con la olas o competir sobre ellas.