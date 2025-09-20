Somos lamenta la ausencia de Ribadumia en el proyecto Ríos

Somos Ribadumia mostró ayer su malestar por la ausencia del Concello en la acción conjunta «Móllate polos Ríos», que se desarrollará este fin de semana en toda Galicia y en la que la administración municipal venía participando desde 2015.

Sin embargo, el pasado año «el gobierno de David Castro, sin mediar explicación, liquidó la colaboración, djando también de darle publicidad y evitando participar en la jornada y, lo que es peor, no fue capaz de explicar el cambio de criterio en el pleno del mes de mayo».

Desde Somos lamentan «esta nueva postura de Castro y de su gobierno, pero no podemos decir que nos sorprenda ya que, en los últimos años, estamos asistiendo a una degradación del cuidado ambiental de los ríos muy importante». La formación que lidera Sergio Soutelo pone como ejemplo «las barbaridades que se hacen cada año en el río Armenteira con desbroces exagerados; la gran estafa del bombeo de Cabanelas que no solo no evitó los vertidos, sino que los incrementó; las fugas continuadas de la EDAR de Lois, responsabilidad exclusiva del gobierno local aunque mire para otro lado; o la permisividad con la construcción de la represa de Cabanelas, que va a convertirse en un atentado ambiental y paisajístico en la zona de mayor interés turístico del municipio».