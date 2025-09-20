Kemegal investiga sobre el control de enfermedades en granjas cunícolas

La directora de la Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo, visitó ayer la empresa Kemegal Químicos, en Vilagarcía de Arousa, para recordar que la convocatoria de fondos Nexos sigue abierta hasta el lunes. Se trata de un programa de ayudas públicas a la investigación, y al que se acogió Kemegal para participar en el proyecto Conecun.

Kemegal formó parte de un consorcio de empresas en el que también participaban Cogal, Norespa y Pumar Instalaciones, y entre todas ellas diseñaron soluciones tecnológicas para la detección, la prevención y el control de distintas enfermedades digestivas en las granjas de producción de conejos. Este proyecto de investigación fue bautizado como Conecun, y contó con el respaldo económico de los fondos Nexos.

Carmen Cotelo acudió a Vilagarcía para conocer el trabajo de Kemegal, pero también para animar a las empresas a presentarse a esta convocatoria, que financia proyectos de investigación y desarrollo en colaboración entre empresas y centros de conocimiento.

«Se trata de la línea de ayudas de la Xunta con mayor dotación para apoyar proyectos de estas características, 28 millones de euros cofinanciados por la Unión Europea en el marco del programa Galicia Feder 2021-2027, con los que se prevé apoyar alrededor de 50 proyectos y 200 beneficiarios y movilizar cerca de 47 millones de euros», señala la Xunta.

En este sentido, la representante de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional subrayó la oportunidad que supone Nexos para el tejido productivo gallego y puso como ejemplo a la pyme innovadora Kemegal Químicos, que cuenta con experiencia en la participación en proyectos de este tipo.

Los fondos Nexos pueden solicitarlos agrupaciones de entre tres y seis empresas que realicen proyectos de investigación industrial, desarrollo experimental o innovación organizativa.