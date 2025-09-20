Domínguez leva a talasonimia ás Xornadas de Onomástica Galega
A X Xornada de Onomástica Galega, que se celebrará o vindeiro 4 de outubro no Museo de Pontevedra, contará coa presenza da mestra de ensino medio no IES da Illa e veciña do municipio, Helena Domínguez, gañadora do Premio de Investigación Luis Rei, que amosará a súa experiencia na recollida da talasonimia . A presenza da investigadora arousá está relacionada co tema central das xornadas, que ollarán cara aos preto de 1.500 quilómetros de litoral cos que conta Galicia, que chegan a 2.500 se se ten en conta o que rodea as súas illas, as marismas e areais. Durante séculos, este espazo xerou milleiros de nomes. “Os pescadores coñecíanos ben, pois advertíannos dos perigos que podían representar as pedras baixo as augas ou dos lugares onde había abundancia de determinado peixe”, sinalan as coordinadoras da proposta, a académica de número Ana Boullón e a académica correspondente Luz Méndez.
Na actualidade este tesouro cultural corre o risco de se perder por mor dos cambios que trouxeron a tecnoloxía da navegación e a industrialización da pesca. A X Xornada de Onomástica Galega exporá diversas experiencias centradas na súa preservación e divulgación, e que poden ademais servir de inspiración para a posta en marcha doutras iniciativas.
