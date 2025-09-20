Cuatro candidatas para licitar las obras del CEIP Rosalía de Castro

El proyecto de ampliación del CEIP Rosalía de Castro de O Grove continúa su curso y ya conoce las cuatro empresas que se presentan para llevar a cabo los trabajos de remodelación.

A principios de semana concluyó el plazo de presentación de proyectos, por lo que, durante la mañana de ayer se reunió la mesa de contratación para examinar la documentación administrativa que contienen los archivos electrónicos facilitados.

Tras ello, la mesa acordó que las siguientes cuatro empresas licitadoras son admitidas en el procedimiento: Elecnor servicios y proyectos, Obras y servicios Gómez Crespo, Construcciones y obras Taboada Ramos y Construcciones Orega.

Ahora es turno de que los técnicos de la consellería examinen y redacten el informe de valoración de las propuestas presentadas.

Se trata de un proyecto presupuestado en 1.719.078 euros, que deberá llevarse a cabo en un plazo de doce meses. Los trabajos que abarcan una superficie construida superior a los mil metros cuadrados, incluyen la rehabilitación y ampliación del edificio principal, y la demolición de las antiguas viviendas de profesores anexas, actualmente en desuso, para construir un gimnasio-comedor.

También planean adaptar los espacios exteriores a la normativa vigente de accesibilidad y el Plan de Nueva Arquitectura Pedagógica instalando rampas para facilitar el acceso, entre otros aspectos.

La primera fase del proyecto considera la sustitución del edificio anexo por el gimnasio y el comedor junto a otras instalaciones complementarias.

El objetivo principal con etas obras es «aumentar la superficie de los espacios docentes y adaptarlos al Plan de Nueva Arquitectura Pedagógica», explican, además de «mejorar su habitabilidad, accesibilidad y funcionalidad», añaden en la memoria.

Tras el estudio del centro, aseguran que «carece de las aulas de Infantil y Primaria necesarias, salas de desdoble, espacios para biblioteca y música», además de contar con un área administrativa «insuficiente».