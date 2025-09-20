Opinión
Carta ao meu veciño
Matías González Cañón
Hai un dito no noso pobo que seguramente ti, Manuel, tamén o dixeras algunha vez: «Na Arousa conocémonos todos». Eu nacín hai 37 anos e vivín toda a vida aquí, teño familia, amigos e moitos coñecidos. A xente da nosa vila sabe quen é Matías, coas suas virtudes e os seus defectos, como calquera. Pero ti, que estivestes preto de 20 anos en Canarias, normal que non me coñezas…
Agora que estás de volta, e as miñas ideas políticas non coinciden coas túas, xa non é que non teñas a intención de coñecerme, é que o teu obxectivo desde un principio foi xulgarme e atacarme persoalmente, sen importarche o mais mínimo o dano que me fas, o que lle fas á miña familia e o que lle fas ao noso pobo. Un pobo, no que a sua xente sabe que podemos pensar diferente pero que isto non nos pode enfrontar persoalmente, que temos que mirarnos de fronte e respectarnos mutuamente. Por todo isto deberías pararte a reflexionar, pedir consello e darte de conta de que estás actuando mal, porque rectificar é de sabios.
