El BNG valgués propone un parking en Campaña
La agrupación nacionalista quiere aprovechar una parcela municipal sin uso en la calle Nova para crear un «necesario» aparcamiento en el área industrial y deportiva de Campaña.
«Son muchos los vehículos que estacionan de forma no adecuada a diario», aseguran desde el BNG sobre el entorno de las instalaciones industriales mencionadas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un camión pierde una carga de 15.000 kilos de uva en Cambados
- Diego Marín: «Mi pan es como Coca Cola, lo imitan, pero es inigualable»
- Desdoblamiento de la vía rápida de A Lanzada, el sueño que puede hacerse realidad
- Rías Baixas hace historia y los furanchos se frotan las manos
- El sector del mar vuelve a ilusionarse con los dragados
- Así se cotiza Rosalía de Castro: piden seis millones de euros por un solar edificable y con inquilino
- O Grove debe indemnizar con 8.000 euros la caída de un ciclista
- Un hombre armado atraca una gasolinera de Rubiáns