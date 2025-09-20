Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El BNG valgués propone un parking en Campaña

La representación del BNG de Valga.

La representación del BNG de Valga. / FdV

Hugo de Dios

La agrupación nacionalista quiere aprovechar una parcela municipal sin uso en la calle Nova para crear un «necesario» aparcamiento en el área industrial y deportiva de Campaña.

«Son muchos los vehículos que estacionan de forma no adecuada a diario», aseguran desde el BNG sobre el entorno de las instalaciones industriales mencionadas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents