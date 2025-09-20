El atracador de la gasolinera de Rubiáns se hizo con un botín de 500 euros

Un hombre armado atracó a primera hora de la mañana de ayer viernes la gasolinera Cepsa de la recta de Rubiáns (Vilagarcía). El robo se produjo sobre las 7.00 horas, poco después de la apertura al público de la estación de servicio.

Presuntamente, el asaltante abordó al único trabajador de la gasolinera tras acceder por la parte posterior del negocio. Iba encapuchado y le exigió el dinero de la caja, amenazándolo con una pistola, que aún se desconoce si era real o simulada. El ladrón se hizo con un botín de unos 500 euros, y abandonó la zona. Vestía un pantalón de color negro y una chaqueta marrón.

El trabajador resultó ileso y tras huir el asaltante dio aviso a la Policía Local, cuyas primeras patrullas llegaron al punto sobre las 7.30 horas. Se presentaron en el punto tres dotaciones de la Policía Local, y otras tantas de la Nacional, que fue alertada de lo sucedido por los agentes del servicio municipal.

Los hechos sucedieron en cuestión de minutos, y vecinos próximos a la gasolinera afirman no haber escuchado nada sospechoso.

Aparece parte del botín

La Policía Local procedió a acordonar la zona, cortando también el paso de un tramo de la calle A Bouza, un pequeño vial interior situado junto a la estación de servicio y por el que presuntamente accedió a la gasolinera el atracador.

A las 9.30 horas ya se había restablecido la normalidad en la zona. La víctima del atraco, que hace poco que trabaja en la gasolinera, se desplazó hasta la Comisaría de la Policía Nacional de la capital arousana, para cursar la correspondiente denuncia, y le relevó en el puesto un compañero.

En Rubiáns quedaron algunos agentes recabando pruebas y testimonios, así como visualizando las imágenes de las cámaras de seguridad. Durante la búsqueda por las inmediaciones descubrieron una parte del botín sustraído.

La estación de servicio Cepsa se encuentra frente al cementerio municipal de Vilagarcía, en una carretera muy transitada incluso a primera hora de la mañana, por ser la principal vía de comunicación entre las ciudades de Vilagarcía y Pontevedra.