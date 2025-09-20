Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El ajedrez se muestra en las calles de Vilagarcía

El Fontecarmoa ofreció una exhibición en Castelao orientada a captar a nuevos jóvenes

El ajedrez salió ayer a la calle en Vilagarcía.

El ajedrez salió ayer a la calle en Vilagarcía. / FDV

R. A.

Vilagarcía

El Club Xadrez Fontecarmoa salió ayer a la calle con mesas y tableros para mostrar su actividad y atraer a nuevos jugadores. La iniciativa tuvo un gran éxito, ya que fueron muchos los pequeños que se sentaron, mientras sus padres miraban, a jugar al ajedrez.

La iniciativa tiene como principal objetivo fomentar y dar a conocer la práctica de este deporte, aclarando consultas, dando publicidad a la entidad e informando de los grupos y horarios de clases, además de formalizar las fichas de los jugadores noveles, que tuvieron su primer contacto con los monitores.

Esta iniciativa, que se viene realizando los viernes del mes de septiembre, culminará el próximo día 27, con la celebración del XXXI Memorial Adolfo Pedrido en el recinto ferial de Fexdega y organizado por el propio club.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents