El ajedrez se muestra en las calles de Vilagarcía

El Club Xadrez Fontecarmoa salió ayer a la calle con mesas y tableros para mostrar su actividad y atraer a nuevos jugadores. La iniciativa tuvo un gran éxito, ya que fueron muchos los pequeños que se sentaron, mientras sus padres miraban, a jugar al ajedrez.

La iniciativa tiene como principal objetivo fomentar y dar a conocer la práctica de este deporte, aclarando consultas, dando publicidad a la entidad e informando de los grupos y horarios de clases, además de formalizar las fichas de los jugadores noveles, que tuvieron su primer contacto con los monitores.

Esta iniciativa, que se viene realizando los viernes del mes de septiembre, culminará el próximo día 27, con la celebración del XXXI Memorial Adolfo Pedrido en el recinto ferial de Fexdega y organizado por el propio club.