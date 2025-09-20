El ajedrez se muestra en las calles de Vilagarcía
El Fontecarmoa ofreció una exhibición en Castelao orientada a captar a nuevos jóvenes
El Club Xadrez Fontecarmoa salió ayer a la calle con mesas y tableros para mostrar su actividad y atraer a nuevos jugadores. La iniciativa tuvo un gran éxito, ya que fueron muchos los pequeños que se sentaron, mientras sus padres miraban, a jugar al ajedrez.
La iniciativa tiene como principal objetivo fomentar y dar a conocer la práctica de este deporte, aclarando consultas, dando publicidad a la entidad e informando de los grupos y horarios de clases, además de formalizar las fichas de los jugadores noveles, que tuvieron su primer contacto con los monitores.
Esta iniciativa, que se viene realizando los viernes del mes de septiembre, culminará el próximo día 27, con la celebración del XXXI Memorial Adolfo Pedrido en el recinto ferial de Fexdega y organizado por el propio club.
- Un camión pierde una carga de 15.000 kilos de uva en Cambados
- Diego Marín: «Mi pan es como Coca Cola, lo imitan, pero es inigualable»
- Desdoblamiento de la vía rápida de A Lanzada, el sueño que puede hacerse realidad
- Rías Baixas hace historia y los furanchos se frotan las manos
- El sector del mar vuelve a ilusionarse con los dragados
- Así se cotiza Rosalía de Castro: piden seis millones de euros por un solar edificable y con inquilino
- O Grove debe indemnizar con 8.000 euros la caída de un ciclista
- Un hombre armado atraca una gasolinera de Rubiáns