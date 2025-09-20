La actriz Catarina de Azcárate será reconocida con el premio Mari Gaila
Amigos de Valle-Inclán entregará el galardón durante la Semana da Cultura que se celebrará en Vilanova | Clave su actuación en «Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte»
A. G.
La IV edición de los premios Mari Gaila, con los que la Asociación de Amigos de Valle-Inclán premia a aquellas personas que se han destacado por la promoción de la obra del vilanovés, irá en esta ocasión para la actriz Catarina de Azcárate. El jurado, integrado por miembros del colectivo, todos ellos destacados valleinclanistas, lo decidió tras la que califica «genial interpretación» en los «Autos» que configuran el valleinclaniano «Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte», con la Compañía Tribueñe, dirigida por Irina Kouberskaya.
No es la primera vez que Catarina de Azcárate ha dado vida a protagonistas de la obra de Valle. Lo hizo en representacipones de «Ligazón» (la mozuela) y en «La rosa de papel» (la encamada) desplegando lo que el jurado considera como «un extraordinario trabajo de expresión corporal, lleno de matices y de fuerza dramática. Ambas obras fueron representadas en distintas ediciones del Festival de Teatro FestiValle, celebrado en Vilanova de Arousa y organizado por la Asociación de Amigos de Valle. El propio jurado destaca que «pocas interpretaciones han plasmado con tanto acierto el registro esperpéntico que exigía Valle-Inclán para encarnar a sus personajes». Catarina de Azcárate recogerá el premio, obra del artista madrileño Juan Fernando de Laiglesia en el transcurso de la Semana da Cultura que se celebra en Vilanova para conmemorar el aniversario del nacimiento de Valle-Inclán. El premio ha sido instituido por Amigos de Valle para distinguir a personalidades que han destacado en la promoción de la obra de Valle y, en las ediciones anteriores, se le entregó a los actores Miguel Rellán, Rafael Álvarez «El Brujo» y a la actriz Nuria Espert.
