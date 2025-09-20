Los actos por Palestina se suceden en la comarca
O Piñeiriño acoge mañana un evento con pancartas reivindicativas y un mural participativo
A.M.
Vilagarcía
Los grupos municipales del PSOE y el BNG de Vilagarcía, trabajadores del Concello y ciudadanos participaron ayer al mediodía en un minuto de silencio en favor del pueblo palestino. Fue en el marco de una convocatoria de la Federación Galega de Municipios, a la que no pudo asistir su presidente, y alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, que ha suspendido su agenda por motivos familiares.
También se celebraban actos para denunciar la guerra en localidades como Catoira y A Illa. Y mañana domingo, la asociación de vecinos Breogán y la plataforma Vilagarcía con Palestina organizarán actividades participativas y colocarán pancartas en O Piñeiriño para denunciar el genocidio.
