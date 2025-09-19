La Zona Azul se aplicará en Area da Secada de 15 de junio a 15 de septiembre

A Illa ya cuenta con la ordenanza reguladora de los estacionamientos en las inmediaciones de la playa de Area da Secada. La normativa fue aprobada de manera definitiva el pasado día 10, tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) pero no se aplicará hasta el próximo año, ya que la vigencia de esta regulación de estacionamiento se ha establecido entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, todos los días (incluidos los festivos) y de 10.00 a 20.00 horas. Esos datos estarán presentes en la señalización que se instale en la zona.

La motivación con la que se ha diseñado esta ordenanza, donde se regulan desde el coste del estacionamiento, horarios, tipo de vehículos que pueden estacionar y sanciones, entre otras cuestiones, nace de los problemas de estacionamiento que se registran en la playa de Area da Secada cada verano, con lo que se trata de «satisfacer el interés público mediante una distribución racional y equitativa de los estacionamientos entre todos los usuarios».

Al igual que en el caso de la zona residencial, los vehículos empadronados en A Illa, no tendrán que abonar ningún tipo de tasa, al igual que aquellos que realicen carga y descarga dentro de su horario, vehículos oficiales, sanitarios o de discapacitados con su correspondiente tarjeta. Tampoco los taxis, siempre y cuando el conductor esté presente, en prestación de servicio. Eso si, no se incluirán, como ocurre en la zona residencial, aquellos que cuentan con permiso de acceso a esas calles de A Illa pero no pagan el impuesto de vehículos de tracción mecánica en el municipio.

El estacionamiento tendrá una limitación de tiempo en función de la tasa que se abone en las máquinas expendedoras que se instalen a tal efecto. En ellas será obligatorio registrar la matrícula del vehículo y el control se realizará de forma digital, sin necesidad de dejar ningún ticket visible en el parabrisas. El precio será de 0,50 euros la hora; 1 euro dos horas; 2 tres horas; 3 cuatro horas; y 4,5 euros el estacionamiento durante todo el día, con un máximo de una jornada.

Las sanciones oscilarán entre los 30 y los 60 euros dependiendo del tipo. Así, estará sancionado con 30 euros aparcar en la zona regulada sin posesión del título habilitante preceptivo y excederse en el tiempo máximo autorizado por el tícket. Los 60 euros serán para aquellos conductores que manipulen el tícket o utilicen este de forma fraudulenta. Aquellos que estacionen en un lugar indebido serán sancionados conforme al Reglamento General de Circulación. Esas sanciones podrán abonarse de forma voluntaria, pagando en el propio expendedor con una reducción del 50%. Aunque inicialmente, la zona azul está prevista para Area da Secada, no se descarta que en el futuro se pueda extender a otras zonas del litoral de A Illa.