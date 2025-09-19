La Xunta identifica una decena de ríos con mayor riesgo de desbordamiento

En O Salnés y Ullán hay una decena de puntos en los que el riesgo de inundación en épocas de lluvias intensas es especialmente relevante. Así se apunta en la documentación que la Xunta de Galicia ha sacado a exposición pública con motivo de la actualización de los mapas de riesgo de inundación de la cuenca hidrográfica Galicia-Costa. En la mayoría de los casos, se trata de ríos o arroyos que han desbordado en más de una ocasión, aunque también se incluyen dos áreas marítimas, estas últimas identificadas como tal por el Gobierno central.

En el caso de riesgo de inundación por ríos, en la documentación que ha puesto a exposición pública Augas de Galicia se incluyen nueve áreas principales. Se trata, en concreto, de los ríos de O Con y Sordido, en Vilagarcía; Ucha, en Cambados; Baltar y Nanín, en Sanxenxo; Umia, en los tramos correspondientes a Vilanova y Ribadumia; Rasoeiro, en O Grove; y Chanca, en Meaño. Asimismo, se mencionan las áreas de riesgo de inundación marítima de O Grove (con cinco kilómetros y medio de costa) y de Vilanova de Arousa (6,6 kilómetros).

4.000 vilagarcianos

En el caso concreto de Vilagarcía, la memoria que ha salido a exposición pública identifica cinco puntos donde el riesgo es mayor. Coinciden con los ríos de O Con, Guillán, Leiro, A Lomba y Santa Mariña. En total, los técnicos estiman que los tramos más susceptibles de desbordar de estos cinco ríos suman siete kilómetros y medio. La población afectada asciende a casi 4.000 habitantes.

La segunda ficha de O Salnés está dedicada al río Umia, y concretamente a su desembocadura, entre los municipios de Cambados y Ribadumia. Se trata de un tramo mayor que el anterior, de casi 12 kilómetros, pero que sin embargo afecta a un número menor de habitantes (220 personas).

El plazo de exposición pública, durante el cual ciudadanos, administraciones o entidades podrán presentar alegaciones, estará abierto hasta mediados de diciembre. Los nuevos mapas, que pretenden actualizar la información sobre las zonas con mayor riesgo potencial de riadas, estarán vigentes hasta 2033.