Vilagarcía reserva 68.000 euros para ayudas a universitarios y alumnos de FP

El Ayuntamiento de Vilagarcía destinará 68.000 euros a ayudas dirigidas a estudiantes universitarios, de Formación Profesional o matriculados en la UNED. La convocatoria ha sido aprobada por la junta de gobierno, y se añade a los 18.000 euros que la Concellería de Educación ha reservado para pagar a las personas que fueron excluidas de la convocatoria del año pasado, a pesar de cumplir los criterios exigidos. La nueva partida se publicará estos días en el Boletín Oficial de la Provincia, por lo que las ayudas podrán solicitarse a partir de la próxima semana.

Esta iniciativa goza de gran popularidad. De hecho, el año pasado hubo una avalancha de solicitudes, unas 250. Esto provocó que algunas personas se quedaran fuera al agotarse el presupuesto, a pesar de cumplir los criterios exigidos. Finalmente, la Consellería de Educación aumentó el gasto para poder atender a todos, un trámite que comenzará a resolverse ahora, en paralelo con la nueva convocatoria. En total, 1.125 familias se han beneficiado de esta subvención desde su lanzamiento en 2016. El importe máximo es de 425 euros para los universitarios, y de 225 para los matriculados en ciclos superiores.