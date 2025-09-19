UPTA y cofradía de Carril siguen de la mano

La Unión de Profesionales Trabajadores Autónomos (UPTA) y la cofradía de pescadores de Carril vuelven a aliarse. Con Eduardo Abad y Javier Quintáns al frente, respectivamente, denuncian que el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos Mar cerró el mes pasado con 436 afiliados menos que agosto de 2024.

A lo que añaden que «es necesario poder compatibilizar el marisqueo a pie con otras actividades económicas, puesto que los bajos ingresos de las mariscadoras las llevan a una situación insostenible».

Y como tercer hilo argumental demandan que se agilice la compatibilización de las actividades en los parques de cultivo de Carril con las embarcaciones de la tercera lista.

Todo ello, y alguna cuestión más, serán asuntos a poner sobre la mesa en una reunión que Eduardo Abad y Javier Quintáns mantendrán la semana que viene con la conslleira do Mar, Marta Villaverde.

En ese encuentro, y volviendo a la situación de los autónomos, Abad hará hincapié en que su Régimen Especial del Mar se cerró en agosto con 7.530 afiliados, lo que supone 1.171 menos respecto a agosto de 2022.

Por provincias, «en la de Pontevedra son 780 activos menos en los últimos cuatro años, pasando de 6.270 afiliados en 2022 a 5.490 el mes pasado» remarcan en UPTA.