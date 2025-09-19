Satisfacción generalizada por la ampliación de la Autovía do Salnés hacia A Lanzada

La inversión de más de 40 millones de euros en la ampliación de la Autovía do Salnés y la transformación de los accesos rodados y peatonales del istmo de A Lanzada y su entorno ha sentado bien en la comarca.

Ha sido casi unánime el aplauso de los arousanos ante el anuncio realizado en este sentido por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue.

Fueron ellos los que anunciaron que la Autovía do Salnés se prolongará hasta el Noalla, lo que implica desdoblar los 3,5 primeros kilómetros de la vía rápida actual para que pasen de 2 a 4 carriles, lo cual supondrá un desembolso de más de 20 millones de euros.

La presentación de la propuesta de la Xunta. / Iñaki Abella

Y los mismos que confirmaron también un tercer carril para los siguientes 3,5 kilómetros, desde el enlace de Noalla hasta A Lanzada, en este caso con un presupuesto de 10 millones de euros.

Para reforzar esta mejora pasando de 2 a 4 carriles el pequeño tramo de la PO-308 que va desde el punto final de la vía rápida hasta la rotonda de entrada a los cuatro que ya tiene el istmo, invirtiéndose en esa zona concreta casi 8 milles de euros más.

A los que sumarán casi 3 millones para regeneración dunar y reordenación de los cuatro carriles existentes en el tómbolo.

No es lo mismo transmitir al exterior una imagen de atascos y complicaciones viarias que proyectar otra que invite a disfrutar de la comarca sin esas retenciones y, en consecuencia, con seguridad y comodidad David Castro — Presidente de la Mancomunidade do Salnés

Entienden todos los consultados que esa propuesta de la Xunta da respuesta a una demanda histórica, y destacan, la mayoría, que no solo salen directamente beneficiados cuantos entran y salen de Sanxenxo y O Grove, sino todo el tejido comercial y empresarial de estos municipios, así como el conjunto de la comarca.

Así lo considera también David Castro, el presidente de la Mancomunidade do Salnés, quien define la propuesta de Rueda como «una actuación muy importante para O Grove, Sanxenxo y el conjunto de la comarca, sobre todo desde el punto de vista de la seguridad vial, la seguridad peatonal, el turismo y la economía».

Entienden el también alcalde de Ribadumia que «la nuestra es una comarca turística por excelencia, y tanto Sanxenxo como O Grove son dos pilares fundamentales en esta materia, de ahí que todo lo que suponga poner en valor ambos destinos resulte positivo para O Salnés».

Alfonso Rueda con el comunero y hostelero Manuel Castro. / FdV

Además, «se trata de una inversión muy importante, con casi 40,5 millones de euros, que viene a solucionar muchos de los problemas que existían con la entrada y salida de A Lanzada, dando respuesta en beneficio de todos a una demanda histórica y una necesidad fundamental».

Y también es cuestión de proyección turística, «porque no es lo mismo transmitir al exterior una imagen de atascos y complicaciones viarias que proyectar otra que invite a disfrutar de la comarca sin esas retenciones y, en consecuencia, con seguridad y comodidad», sentencia el presidente del ente supramunicipal.

Alcalde de O Grove

Otro alcalde, el socialista José Cacabelos Rico, abunda en ello recordando que «el desdoblamiento de la vía rápida fue una de las demandas en las que más insistimos desde que me convertí en alcalde, porque era la única solución posible a los problema que padecemos cada verano».

En aquella época, recuerda el regidor grovense, «se me decía que no compensaba el desdoblamiento porque eran cuatro atascos en días puntuales de verano, y dos décadas después hemos podido comprobar que no era cuestión de un sábado o un domingo, sino de cualquier día entre junio y septiembre, de ahí que ahora la Xunta comprometa esta importante obra».

Así presentó Alfonso Rueda una inversión de 40 millones de euros que beneficia directamente a O Grove y Sanxenxo. / Iñaki Abella

Lo que quiere decir con esto es que la propuesta de Rueda «satisface plenamente nuestros intereses, pues si bien es cierto que no se desdobla todo, porque para preservar el patrimonio medioambiental entre el nudo de enlace de Noalla y A Lanzada solo se habilitará un carril más, y no dos, también es verdad que desde Sanxenxo hasta Noalla sí va a haber cuatro carriles».

Al igual que en su día critiqué a la Xunta, ahora debo felicitar al presidente y a la conselleira, tanto por querer hacer realidad el desdoblamiento de la vía rápida que tanto necesitábamos como por su buena disposición al diálogo José Cacabelos — Alcalde de O Grove

Esto es tanto como decir que «se atiende nuestra viaja demanda de desdoblamiento en un 85% –reflexiona Cacabelos–, y a mayores se contempla una senda peatonal con carril bici de cuatro metros y medio de ancho que también reclamamos desde hace mucho para conectar la rotonda de Noalla con la de San Vicente».

En definitiva, que «solo podemos hacer una valoración positiva y mostrarnos ampliamente satisfechos, porque lo anunciado por Rueda es lo que desde hace casi veinte años venimos reclamando, y así se lo hice saber».

Es tal la satisfacción del alcalde de O Grove que no duda en decir que el de la presentación de la propuesta de la Xunta fue un día importante para el pueblo de O Grove, la comarca y todos los que nos visitan».

El carril segregado en la rotonda de A Lanzada, esta mañana. / Pedro Mina

Cacabelos felicita al presidente

Dicho esto, José Cacabelos no deja pasar la oportunidad que le brinda la presentación realizada en A Lanzada por Alfonso Rueda para decir que «al igual que en su día critiqué a la Xunta, ahora debo felicitar al presidente y a la conselleira, tanto por querer hacer realidad el desdoblamiento de la vía rápida que tanto necesitábamos como por la buena disposición al diálogo y la colaboración que han mostrado».

Una buena sintonía que el regidor meco trata de aprovechar reivindicando que la senda para peatones y ciclistas proyectada a lo largo de los cuatro carriles del istmo tenga continuidad desde A Lanzada hacia San Vicente do Mar».

Lo más importante no es la inversión de 40 millones prevista, que lo es, sino la sensibilidad con la que los técnicos desarrollaron este proyecto para mimar una zona tan sensible medioambientalmente Telmo Martín — Alcalde de Sanxenxo

Como también seguirá insistiendo en el convenio para que la Xunta afronte la reforma integral de la carretera de entrada a O Grove en el tramo correspondiente a la calle de Luis A. Mestre, con la esperanza de que después sea entregada al concello a modo de avenida ya municipalizada.

«Son dos cuestiones que debemos sacar adelante, y confío en que la conselleira y el presidente sigan colaborando con nosotros, porque ese es el camino deseado en las relaciones entre Xunta y Concello», concluye José Cacabelos.

Telmo Martín

Él fue uno de los dirigentes que acompañaron en el acto del miércoles a Rueda. Al igual que lo hizo un también satisfecho Telmo Martín, alcalde conservador de Sanxenxo.

«Este desdoblamiento es una demanda que hemos realizado tanto desde O Grove como desde Sanxenxo en múltiples ocasiones durante los últimos años», confirmaba el regidor.

Aunque, a su juicio, «lo más importante no es la inversión de 40 millones prevista, que lo es, sino la sensibilidad con la que los técnicos desarrollaron este proyecto para mimar una zona tan sensible medioambientalmente como la que tenemos en Noalla y A Lanzada».

Cacabelos y Telmo Martín. / Iñaki Abella

En este sentido, destaca Telmo Martín que «la solución que se buscó para preservar esos valores naturales me agrada especialmente, y considero que el alcalde de O Grove pensará lo mismo».

2028

En cuanto a la obra propiamente dicha, el primer edil advierte de que «va a desplegarse en diferentes fases que se prolongarán durante cuatro o cinco años», por lo que estima que «estaremos disfrutando de las comodidades del primer tramo en 2028».

Y no solo los políticos se pronuncian favorablemente, sino también hosteleros a título particular, empresarios del sector depurador y conservero, propietarios de barcos d pasaje y un sinfín de colectivos más.

La conselleira de Infraestruturas. / Iñaki Abella

Entre ellos, la comunidad de montes de San Vicente de O Grove, cuyo presidente, el también hostelero Manuel Castro, considera que la obra propuesta será «muy positiva para O Grove y todos los que nos visitan».

Perjudicados

Y lo cree así porque «todos sabemos que la cantidad de gente que acude a nuestro pueblo es enorme y que la mayoría padecen los atascos, como también los padecemos los propios grovenses, algunos incluso mucho más que los turistas, sobre todo los que tenemos que entrar o salir a diario del pueblo a través de la vía rápida casi a diario».

Tras acudir a la presentación de la propuesta realizada en A Lanzada, el presidente de los comuneros se muestra tan ilusionado como cauto, pues «hay que esperar a ver cómo evolucionan las obras, dado que van a implicar cambios importantes y hay que determinar cómo se trasladará o sustituirá el paso de peatones actual».

Lo que quiere decir es que «hay motivos para estar esperanzados, pero hay que ver en detalle cómo es el proyecto y cómo avanzan los trabajos».

Algo parecido sostiene José Besada, presidente de Empresarios Grovenses de Bens e Servicios (Emgrobes). También acudió a la presentación realizada en el istmo, donde comprobó que «no es exactamente lo mismo que se pedía desde hace tanto tiempo, pero se aproxima bastante y se atiende un 80% de lo que se reclamaba, de ahí que resulte una propuesta muy positiva y altamente beneficiosa no solo para O Grove, sino también para el Concello de Sanxenxo».

El presidente de la patronal sabe que la ampliación de la Autovía do Salnés evitará muchos trastornos a los visitantes, y eso siempre es beneficioso para los hosteleros mecos y el conjunto del tejido empresarial.

Hay que esperar a ver cómo evolucionan las obras, dado que van a implicar cambios importantes y hay que determinar cómo se trasladará o sustituirá el paso de peatones actual Manuel Castro — Presidente de la comunidad de montes de San Vicente de O Grove

Por eso aduce que, «si bien siempre se pueden poner pegas, tenemos que estar satisfechos y felicitarnos todos por la propuesta del presidente, ya que si bien tardará al menos un par de años en ejecutarse, no cabe duda de que es una inversión importantísima que supondrá una mejora notable en las comunicaciones de O Grove».

Capacidad «insuficiente» y «cuello de botella» en el istmo

Para justificar la actuación prevista en la vía rápida que avanza desde la Autovía do Salnés hasta el istmo de A Lanzada, la Consellería de Infraestruturas tiene en cuenta que la red viaria actual es «insuficiente» para atender la creciente demanda, de ahí las «retenciones en el acceso y salida de las playas» a lo largo de esa carretera de siete kilómetros de longitud.

Con un solo carril para cada sentido, esa mal llamada vía rápida ha sido un foco permanente de problemas prácticamente desde su origen, cuando quedó marginada respecto a la Autovía habilitada entre Barro y Sanxenxo, inaugurada en 2008.

Problemas derivados, sobre todo, de su desembocadura en un «cuello de botella», que es como la propia Xunta define la conexión de esa VG-4.1 con la glorieta de A Lanzada, «que no regula bien el tráfico».

Además, cree necesario «buscar encaje» al tránsito peatonal, de ahí que el Gobierno de Alfonso Rueda decidiera tramitar su reforma como Proyecto de Interés Autonómico (PIA), tratando de «mejorar sustancialmente tanto la movilidad global como la situación ambiental actual».

De ahí que además de la ampliación de la Autovía do Salnés mediante el desdoblamiento de la vía rápida se anuncien acciones de integración ambiental y la mejora del drenaje transversal de esa carretera a la altura de los humedales de A Lanzada.

El mismo istmo en el que van a crearse itinerarios para peatones y ciclistas, tanto longitudinales como transversales, que permitan acceder a la playa y favorezcan la movilidad de los residentes y turistas, sobre todo si están ubicados en Noalla, A Revolta o Vilalonga.

Unas mejoras que van a complementarse con otras de calmado de tráfico y un retranqueo de la carretera PO-308 hacia el perímetro de la Red Natura, procediendo a continuación a la restauración ambiental de los espacios liberados.