Precintado el taller de pirotecnia de Catoira

El Concello de Catoira procedió esta mañana al precintado del taller de pirotecnia de la empresa Pirogal en el lugar de Coaxe, parroquia de Dimo.

Unas instalaciones que provocaron una fuerte contestación social, con movilizaciones vecinales incluidas, tanto en Catoira como en la ciudad de Pontevedra, y que y fueron declaradas ilegales por la Justicia.

Dado que se había comprobado que, a pesar de todos los informes contrarios, este galpón inicialmente concebido con una especie de alpendre en el que guardar utensilios de labranza almacenaba material explosivo en su interior, el gobierno vikingo procedió a la apertura del correspondiente expediente.

Momento en que se precinta el almacén. / Pedro Mina

Un trámite que desembocó en el precinto hecho firme hoy mismo en presencia del propio alcalde, el nacionalista Xoán Castaño, quien detalló a pie de almacén que «cuando los rumores se convirtieron en realidad ordenamos el precinto, dado que, carece de cualquier título habilitante para realizar su actividad».

Eso sin olvidar que «hay una sentencia firme que ordena el cierre de este almacén, y lo que hacemos nosotros es cumplir con nuestra obligación y precintarlo».

579 kilos

Se hizo, cabe recordar, después de que la Guardia Civil constatara hace días que en el interior había acumulados 579 kilos de material explosivo.

Si bien es cierto que en una inspección realizada ayer mismo por los propios agentes se constató que dentro del almacén «ya no queda nada», asegura el regidor.

Ni que decir tiene que esta medida ha sido aplaudida por los vecinos de la parroquia de Dimo, quienes sostienen que ahora van a poder «dormir tranquilos».

Eso sí, «sin bajar la guardia», dado que permanecerán vigilantes «para asegurarnos de que los explosivos no vuelven a este almacén».

Pirogal agotó y perdió todas las vías legales disponibles para mantener abierto el galpón de Dimo, pues el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia declaró firme la sentencia que calificaba de ilegal la construcción levantada en Coaxe y que obliga a su demolición Xoán Castaño — Alcalde de Catoira

«Teníamos mucho miedo porque las casas están ahí al lado, a unos quinientos metros, y en cualquier momento podía producirse una explosión y desencadenarse una tragedia», explicaban algunos de los vecinos que quisieron arropar al alcalde y demás miembros de su gobierno en la adopción de esta medida que tachan de «vital».

Para terminar diciendo que «no estaremos del todo tranquilos hasta que se ejecute la orden de derribo y este galpón desaparezca de Coaxe».

Victoria política

El precintado del taller de pirotecnia puede interpretarse, políticamente hablando, como una victoria de Xoán Castaño, que convirtió la lucha contra estas instalaciones en una de sus principales estrategias de campaña en las pasadas elecciones municipales.

Cuando ya pocos creían posible frenar a la empresa Pirogal, que llegó a escenificar la puesta en marcha de su actividad con la venta de petardos al exlíder conservador Iván Caamaño, Xoán Castaño y el grupo municipal del BNG se empeñaron en cerrarla.

El alcalde y algunos vecinos de Dimo, esta mañana, ante el almacén. / Pedro Mina

Lo hicieron siempre al lado de los vecinos de la parroquia que temían las consecuencias de un posible accidente en el taller y se opusieron férreamente a estas instalaciones, ejecutadas cuando era alcalde el socialista Alberto García García, quien también se posicionó en contra de esta actividad.

Fue hace apenas dos semanas cuando Xoán Castaño desveló que la Guardia Civil había encontrado 579,53 kilos de materia explosiva almacenada con posterioridad la medida de prohibición absoluta de uso o actividad.

Ya entonces el regidor advertía de que el precinto «debe mantenerse hasta que haya una resolución firme sobre el expediente de legalización de las obras y la ejecución del derribo de la construcción, que llegará en próximas semanas».

Una de las protestas contra la pirotecnia, hace un año. / Noe Parga

Antes de ejecutar el precinto, el gobierno local informó a la Fiscalía del «incumplimiento de la prohibición de actividad, por si fuera constitutivo de un delito de desobediencia, lo cual sería una temeridad que este Concello tiene la obligación de impedir con todos los medios a su alcance».

Castaño reiteraba que la pirotecnia «supone un gravísimo riesgo para los vecinos y los usuarios de las instalaciones», haciendo hincapié en que el galpón está en un monte donde recientemente se registró un incendio.

De ahí que considerara que seguir usándolo como almacén de pirotecnia «es casi una provocación, por lo que vamos a actuar con total contundencia y determinación».

Hay que tener presente que Pirogal «agotó y perdió todas las vías legales disponibles para mantener abierto el galpón de Dimo, pues el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia declaró firme la sentencia que calificaba de ilegal la construcción levantada en Coaxe y que obliga a su demolición», proclama el primer edil.

Quien siempre dijo que Pirogal «instaló ilegalmente un galpón en Coaxe» y que su funcionamiento suponía una amenaza para la integridad y calidad de vida del vecindario.

El alcalde de Catoira, durante las protestas contra la pirotecnia llevadas a cabo en Pontevedra. / Gustavo Santos

De ahí la relevancia de la sentencia que declaró «la ineficacia de la comunicación previa de las obras del galpón de la pirotecnia» y obligaba al Concello a «iniciar la reposición de la legalidad urbanística procediendo a la demolición de lo construido de manera inmediata».

«La construcción dista mucho de parecerse al galpón agrícola» para el que se pidió licencia inicialmente. Tiene «un cierre de 2,2 metros de altura, cuando debería tener 1,5, provisto de bloques y alambres de púas, junto a carteles de riesgo de explosión, cámaras, pararrayos de diez metros de alto y cables de vientos que no se integran con el paisaje», declaraba hace meses Xoán Castaño .

Además, «no se da la superficie mínima para construir; a pesar de lo cual la intención de la empresa siempre fue habilitar un depósito de seis toneladas de material pirotécnico sin tener las autorizaciones sectoriales pertinentes».

De ahí el rechazo mostrado por el BNG cuando estaba en la oposición y desde que ocupa el gobierno vikingo.

Prueba de ello es que el pasado 15 de abril, antes que se pronunciara el TSXG, el ejecutivo local ya hizo constar que la tramitación administrativa de la empresa para legitimar la construcción «no se hizo de acuerdo con la legalidad».

El alcalde, en el centro, durante la ejecución de la orden de cierre. / Pedro Mina

Castaño también recuerda que la plataforma vecinal «se vio obligada a denunciar a la empresa y al anterior gobierno de Catoira –con el socialista Alberto García al frente– por la resolución municipal de septiembre de 2022 en la que el ya exalcalde aseguraba que todo estaba en orden».

Pero la propia sentencia explica que el Concello cambió de postura y que, en base a informes periciales y técnicos, se fiscalizó toda la documentación entregada por la pirotecnia y se constató «que las obras realizadas no son compatibles con las normas subsidiarias de usos en suelo rústico, además de existir falsedades esenciales, ya que no tenían finalidad agrícola alguna y no se correspondían con lo presentado en la memoria».

Puesto a enumerar problemas, Castaño explicaba que «la sentencia ya apuntó que no se garantiza el suministro de agua, pues no se contempla conexión a red o pozo alguno; tampoco se garantiza la evacuación de aguas residuales ni su tratamiento y no se acredita suministro eléctrico ni la recogida, tratamiento, eliminación y depuración de residuos».