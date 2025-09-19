PP y BNG respaldan a sus portavoces y se enfrascan en un cruce de acusaciones

La denuncia pública que realizó ayer el teniente de alcalde y máximo representante del BNG en el municipio, Manuel Suárez, en la que culpaba al candidato del PP de haber intentado sacarlo de la carretera en una maniobra de intimidación, ha desatado un encontronazo entre ambas formaciones en redes sociales en las que, cada una, defiende a su representante.

Los conservadores no dudaron en publicar ayer en sus redes sociales que la acusación lanzada por el portavoz del BNG es «surrealista, sería para tomarla a broma si lo que buscasen no fuese hacer daño». En ese sentido, los conservadores se sienten víctimas de una campaña de acoso y derribo, incluso en el ámbito personal, que se inició en la campaña electoral de 2023 y que no ha parado hasta ahora. «Pasamos por una campaña electoral rastrera y sin límites, sufrimos desprecios e insultos en los plenos y en las redes sociales, organizan el cambio de Matías González en los plenos con el único fin de humillarlo» son algunas de las cuestiones que denuncian, a lo que añaden que el grupo de gobierno, «intenta constantemente polarizar la política local mezclando cosas que no están en nuestras manos, niegan de dinero público a quienes siguen sus directrices y discriminan a los que no, abandonan un acto en el colegio por la presencia de Matías, este pasado martes, en una comisión informativa, nos tachan de burros e ignorantes y ahora esto». Los conservadores respaldan al que fue su candidato en las elecciones municipales, aunque ahora permanezca en el grupo de los no adscritos, que ya ha anunciado que está dispuesto a tomar medidas legales contra el responsable nacionalista de A Illa tras asegurar que no vio al nacionalista en el lugar en el que habrían ocurrido los hechos y que, mucho menos, invadió el carril contrario con su coche como afirma Suárez.

Por su parte, el BNG de A Illa reitera la petición de dimisión que ya realizó Manuel Suárez por «intentar echar de la carretera con su coche a nuestro portavoz municipal» y, sobre todo, exige al Partido Popular de Galicia que tome medidas al respecto porque «estos actos violentos deben ser desterrados de la política municipal». El portavoz nacionalista mantiene su versión de los hechos y que «alguien así no debería representar a los vecinos de A Illa». También explicaba en redes sociales que Matías González Cañón «ahora niega todo, como hizo en otras ocasiones, haciéndose la víctima y el objetivo de una campaña de persecución personal y de desprestigio, pero el no necesita ninguna campaña de estas características, ya que lo hace el solo con su comportamiento irresponsable, temerario y violento».

Estos encontronazos se suman a los que ya han protagonizado durante todo el mandato, con sesiones plenarias muy tensas.