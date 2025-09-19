La Pastoral de Turismo visita A Toxa

La Archidiócesis de Santiago de Compostela, representada en este ámbito por el cura párroco de San Vicente de O Grove, Juan Ventura Martínez Reboeiras, organiza hoy en la isla de A Toxa «una jornada de reflexión y encuentro» con la que «analizar y fortalecer el papel de la Iglesia en el turismo».

Una iniciativa de la Pastoral del Turismo presentada como «una forma de entrelazar dimensiones religiosas y espirituales con la actividad recreativa, fomentando una acogida cristiana que enriquezca la experiencia vacacional de los visitantes».

Algunos asistentes, a las puertas del Eurostars Louxo La Toja. / FdV

Un centenar de personas asisten a este evento, que incluyó una misa en la capilla de conchas (San Caralampio) y un paseo por los jardines de la isla en los que ejerció de guía el investigador de la historia local Francisco Meis, uno de los que mejor conocen el pasado de este territorio.

También se organizó un almuerzo, en el Eurostars Louxo La Toja y esta tarde se desarrolla en ese mismo cuatro estrellas un foro de debate destinado a «reflexionar sobre los retos que tenemos hoy en la Pastoral del Turismo y sobre cómo la Iglesia puede seguir siendo un elemento activo en la acogida cristiana, promoviendo la hospitalidad, empatía y espiritualidad en el sector», explica el cura de San Vicente.

Un momento de la eucaristía en la capilla de A Toxa. / FdV

Como delegado episcopal de Pastoral del Turismo da cuenta de la celebración, también, de una mesa redonda en la que hablar del monasterio cisterciense de Armenteira, el santuario de Nosa Señora da Barca y las Piedras Vivas de Santiago, que es una iniciativa eclesial que aúna a grupos de jóvenes que tratan de contribuir con su labor al anuncio del Evangelio a través del arte.

No falta una conferencia de Gustavo Riveiro, de la Conferencia Episcopal Española, sobre turismo, cultura y evangelización.