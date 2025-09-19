El pabellón del colegio de Sestelo estará rematado en diciembre
Las obras cubrirían la necesidad de un espacio para actividades deportivas del colegio
Vilanova
El Concello de Vilanova espera que las obras del pabellón que se está construyendo en el CEIP Sestelo de Baión, puedan estar rematadas antes de que finalice el año.
El objetivo es que puedan ser usadas por la comunidad escolar lo antes posible, ya que se trata de una reivindicación histórica que llevan más de treinta años reclamando. Durante esos treinta años, todas las actividades en interiores, especialmente las del aula de Educación Física, se celebraban en una especie de sótano lleno de columnas y totalmente inadecuado para este tipo de actividades.
