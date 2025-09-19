Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El pabellón del colegio de Sestelo estará rematado en diciembre

Las obras cubrirían la necesidad de un espacio para actividades deportivas del colegio

Obras en el colegio de Sestelo, en Baión.

Obras en el colegio de Sestelo, en Baión. / Iñaki Abella

R. A.

Vilanova

El Concello de Vilanova espera que las obras del pabellón que se está construyendo en el CEIP Sestelo de Baión, puedan estar rematadas antes de que finalice el año.

El objetivo es que puedan ser usadas por la comunidad escolar lo antes posible, ya que se trata de una reivindicación histórica que llevan más de treinta años reclamando. Durante esos treinta años, todas las actividades en interiores, especialmente las del aula de Educación Física, se celebraban en una especie de sótano lleno de columnas y totalmente inadecuado para este tipo de actividades.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents