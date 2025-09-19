Las obras del futuro centro de salud vilagarciano cogen ritmo

La construcción del nuevo centro de salud de Vilagarcía, iniciada en febrero y que podría estrenarse en el primer trimestre de 2027, recupera el ritmo después de los trastornos causados por las últimas precipitaciones.

Lo cierto es que parecen avanzar a buen ritmo, según destacan vecinos que observan casi a diario la labor de las decenas de operarios encargados de hacer realidad esta vieja aspiración vilagarciana en la que se invierten casi 18 millones de euros.

Los trabajos en el futuro centro de salud, ayer. / Gustavo Santos

El avance se hace notar en los cimientos de estas nuevas instalaciones de la avenida de A Mariña, que ocuparán una superficie construida de 8.300 metros cuadrados en la que se habilitarán 18 consultas de Medicina General, 17 de Enfermería, seis de Pediatría y cinco de Enfermería Pediátrica.

Además de dos consultas de Odontología, otras tantas de Higienista Dental y de Fisioterapia, una de Nutricionista y otra de Psicología.

También habrá lo que se presenta como Consulta de la Mujer, además de dos de Matrona, una de Rehabilitación, cinco de docencia y tres consultas polivalentes.

Todo ello sin olvidar las salas de técnicas o las de toma de muestras, lactancia, educación para la salud y rehabilitación.

Puede recordarse, igualmente, que el área diseñada como PAC tendrá «dos salas de espera independientes, área de respiratorios y media docena de consultas de medicina, de enfermería, reanimación y observación», según destacan desde el Sergas.

Por su parte, en la Consellería de Vivienda e Planificación de Infraestructuras hacen hincapié en que las nuevas instalaciones médicas vilagarcianas parten de un diseño «que prioriza tanto la calidad como la funcionalidad, tratando de prestar un servicio eficiente» y aspirando a convertirse en «un referente arquitectónico».