O Piñeiriño despide el verano con talleres y conciertos

La asociación de vecinos Breogán organiza este fin de semana actividades en O Piñeiriño para despedir el verano e iniciar con ganas el curso. Así, el sábado por la tarde, el músico vilagarciano Pedro Falcón Latorre impartirá un taller gratuito de guitarra, bajo y música moderna, en el centro social.

Ya el domingo, el colectivo vecinal y varios locales de hostelería de O Piñeiriño organizan una sesión vermú con la actuación de los Dj Alkalde y Al, del grupo Purple y de North ADT. Ya por la tarde, las Gharbosas do Piñeiriño pondrán el broche a la jornada con música tradicional.