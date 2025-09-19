O Piñeiriño despide el verano con talleres y conciertos
Purple ameniza la sesión vermú del domingo
REDACCIÓN
Vilagarcía
La asociación de vecinos Breogán organiza este fin de semana actividades en O Piñeiriño para despedir el verano e iniciar con ganas el curso. Así, el sábado por la tarde, el músico vilagarciano Pedro Falcón Latorre impartirá un taller gratuito de guitarra, bajo y música moderna, en el centro social.
Ya el domingo, el colectivo vecinal y varios locales de hostelería de O Piñeiriño organizan una sesión vermú con la actuación de los Dj Alkalde y Al, del grupo Purple y de North ADT. Ya por la tarde, las Gharbosas do Piñeiriño pondrán el broche a la jornada con música tradicional.
