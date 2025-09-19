North ADT trae el K-pop a la plaza de Galicia de Vilagarcía
El grupo de baile vilagarciano North ADT llevó a cabo un taller de aprendizaje sobre el estilo de danza coreano. Durante dos horas, pequeños aprendices absorbieron nuevos conocimientos sobre esta disciplina. Después de conocer las bases del K-pop, los participantes se atrevieron a preparar su propia coreografía bailando al ritmo de diferentes canciones de varios grupos de este novedoso estilo musical asiático.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un camión pierde una carga de 15.000 kilos de uva en Cambados
- Los problemas organizativos sitúan a la Festa do Marisco en el disparadero
- Desdoblamiento de la vía rápida de A Lanzada, el sueño que puede hacerse realidad
- Vilaxoán arrima el ascua a su sardina
- El sector del mar vuelve a ilusionarse con los dragados
- Desarticulan un punto negro de venta de droga en pleno centro de Vilagarcía
- Catoira ameniza el día grande de las fiestas de Guadalupe
- Así se cotiza Rosalía de Castro: piden seis millones de euros por un solar edificable y con inquilino