North ADT trae el K-pop a la plaza de Galicia de Vilagarcía

El taller de baile en la plaza de Galicia.

El taller de baile en la plaza de Galicia. / Hugo de Dios

Hugo de Dios

El grupo de baile vilagarciano North ADT llevó a cabo un taller de aprendizaje sobre el estilo de danza coreano. Durante dos horas, pequeños aprendices absorbieron nuevos conocimientos sobre esta disciplina. Después de conocer las bases del K-pop, los participantes se atrevieron a preparar su propia coreografía bailando al ritmo de diferentes canciones de varios grupos de este novedoso estilo musical asiático.

