Mexillón de Galicia intenta salir a flote a base de promociones

La Denominación de Origen Protegida (DOP) Mexillón de Galicia, que nació para acoger en su seno al conjunto del sector bateeiro y trazar un rumbo firme basado en la calidad y diferenciación del «oro negro» de batea, certificó en 2024 unas 19.000 toneladas de producto, es decir, apenas el 10% del volumen total descargado en la comunidad.

Está por tanto, muy lejos de conseguir los objetivos trazados, de ahí que, con poco producto que defender, centre su estrategia en las actividades promocionales dentro y fuera de España.

Esto explica que tras posponer dos veces una promoción europea que suponía 4 millones de euros en inversión y había pactado con la DO Cava –se aplazó, preciamente, por carecer de producto certificado suficiente–, Mexillón de Galicia se vuelque en la asitencia a las ferias, en muchas de ellas de la mano de la Consellería do Mar.

La promoción de la DOP Mexillón de Galicia en la Seafood. / FdV

«Día del Mejillón de Galicia»

A esto se suma ahora lo que se anuncia como «Día del Mejillón de Galicia», a celebrar el martes que viene para conmemorar que este molusco fue el primer producto del mar en Europa con el distintivo DOP.

Para festejarlo, el Consello Regualdor, que preside Mané Calvo, llama a la participación de todo el sector, explicando que el actoa a desplegar, en el vilagarciano edificio Mexillón de Galicia, está centrado en la gastronomía y la salud.

Una cita que contará con la participación de la nutricionista Lidia Folgar y la chef e instagramer Ofelia Hentschel, concursante del programa Masterchef 9.

Promoción del mejillón con DOP / Manuel M.

La primera «hablará de hábitos saludables, resaltando las grandes cualidades nutricionales de este producto natural», mientras que Ofelia Hentschel conducirá un showcooking «en el que sorprenderá con la versatilidad y potencialidad» del mejillón.

En el Consello resaltan que esperan la presencia de anteriores presidentes del Consello Regulador, la consellería de Mar, Marta Villaverde, la directora del Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia (Intecmar), Covadonga Salgado, y representantes del sector depurador y transfomador.