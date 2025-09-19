El Juzgado rechaza una demanda contra una avalista por falta de transparencia

En 2007, un arousano suscribió un préstamo personal con la antigua Caixanova, por valor de 23.500 euros, y llevó de avalista a la que por entonces era su pareja. Pero pasado el tiempo dejó de pagar. Años después, un fondo de inversión compró un paquete de deuda de Abanca, y en ese lote figuraba el préstamo del arousano. Tras fracasar en sus intentos de cobrar, la empresa presentó una demanda contra la avalista en enero de 2023. Le reclamaban 19.500 euros.

El asunto terminó en manos de la Plaza 3 de la sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cambados, que acaba de dictar sentencia en favor de la avalista. No solo ha rechazado las pretensiones del fondo de inversión, anulando las cláusula de avalista y de intereses de demora, sino que incluso condena a la empresa a pagar las costas procesales. La mujer ha quedado liberada de la deuda contraída por su expareja.

La jueza María José Caramés Blanco considera probado que en 2007 el banco no informó correctamente a la avalista de las consecuencias a las que se enfrentaría en caso de impago del préstamo.

Cláusulas abusivas

La reclamación judicial la inició Eos Spain, con sede en A Coruña. La demandada pidió un abogado de oficio para defenderse, y la Xunta de Galicia le designó a la meañesa Dolores Salgueiro. La letrada contestó a la demanda con una reconvención (acto jurídico en el que la parte denunciada promueve a su vez una demanda contra el denunciante inicial), solicitando la declaración de nulidad del contrato apelando a la existencia de cláusulas abusivas.

La jueza de Cambados ha dado la razón a la avalista, al considerar que, «en modo alguno, la información facilitada a la demandada (por el banco en 2007) cubre las exigencias positivas de oportunidad real de su conocimiento al tiempo de la celebración del contrato, y las negativas de no ser ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles».

Dolores Salgueiro apunta, al respecto, que en el juicio, ni la parte demandante ni el banco pudieron demostrar que la avalista fuese correctamente informada de lo que conllevaba la suscripción del préstamo. De este modo, se censura la falta de transparencia de una entidad financiera, como en ocasiones anteriores ocurrió por ejemplo con las cláusulas suelo.

La letrada destaca que, «ya se están reconociendo las nulidades de las cláusulas de aval», y que el avalista no debe ser una mera comparsa en la firma de un préstamo, sino que debe ser tenido en cuenta «como una parte más del negocio jurídico».

En todo caso, la sentencia no es firme y puede ser recurrida.