Inscripciones abiertas para el Goza do Ulla en Valga y Catoira

El programa Goza do Ulla afrontará su recta final con el paso por las etapas de Valga y Catoira. La primera de ellas será el próximo 4 de octubre.

Las inscripciones que se pueden hacer en el Concello o a través de su correo electrónico, estarán abiertas desde el lunes que viene hasta el día 30.

Este proyecto busca poner en valor el patrimonio natural y cultural de las zonas bañadas por el Ulla. Será un recorrido circular de dificultad media y doce kilómetros de longitud.

La ruta, principalmente de montaña, saldrá a las 9.30 horas desde el Centro Social de Parafita y pasará por lugares como la capilla de Saúde o la de los Martores.

Además, se visitarán parajes naturales como la ruta de las cascadas de Parafita y Raxoi para ver el río y los molinos restaurados.

Al día siguiente se llevará a cabo la etapa catoirense. Con salida a las 10.30, se trata de un recorrido de diez kilómetros de dificultad baja.

Comenzará por el sendero del río Catoira hasta la desembocadura en el Muíño do Cura. La ruta continuará por el paseo de la playa y se desviará hacia As Rañas para volver por el paseo de Xelmírez hasta Fonte Gaiteira.