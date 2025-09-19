A Illa crea un lugar de apoyo para las familias
El Concello de A Illa pone en marcha la próxima semana la iniciativa «Escola de Familias», un espacio de apoyo para compartir y aprender sobre la crianza. A través de «Anacos Educativos», esta iniciativa está dirigida a padres que buscan herramientas y apoyo para afrontar los retos que plantea criar a jóvenes desde la primera infancia hasta la adolescencia. Las sesiones serán tres y se impartirán en las casas modernistas el 23, el 29 y el 30 de este mes a las 19.00 horas.
El programa se dividirá en tres sesiones. La primera de ellas, bajo el epígrafe RE-iniciando, dirigido a familias con niños de entre 0 y 6 años, que se centrará en como ser padre sin dejar de ser uno mismo. La segunda sesión, el día 29, será RE-pensando, centrado en familias con niños de entre 6 y 12 años, donde se trabajará sobre qué hacer, qué cambiar y cómo avanzar, repensando la crianza realizada para continuar con aquello que se quiere mantener.
La última sesión, el día 30, se titulará RE-construíndo y estará orientada a afrontar la adolescencia y todos los problemas que la acompañan.
