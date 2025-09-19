Un hombre armado atraca una gasolinera de Rubiáns

Un hombre armado atracó a primera hora de la mañana de este viernes la gasolinera Cepsa de la recta de Rubiáns (Vilagarcía). El robo se produjo sobre las 6.30 horas, poco después de la apertura al público de la estación de servicio.

Presuntamente, el asaltante abordó al único trabajador de la gasolinera tras acceder por la parte posterior del negocio. Iba encapuchado y le pidió el dinero. Consumado el robo, abandonó la zona.

El trabajador resultó ileso y dio aviso a la Policía, cuyas primeras patrullas llegaron al punto sobre las 6.50 horas. La Policía Local procedió a acordonar la zona, cortando también un tramo de la calle A Bouza, un pequeño vial interior situado junto a la estación de servicio y por la que presuntamente accedió a la gasolinera el atracador.

A las 9.30 horas ya se había restablecido la normalidad en la zona. La víctima del atraco, que hacía poco que trabajaba en la gasolinera, se desplazó hasta la Comisaría de la Policía Nacional de la capital arousana, para cursar la correspondiente denuncia, y le relevó en el puesto un compañero.

La estación de servicio Cepsa se encuentra frente al cementerio municipal de Vilagarcía.