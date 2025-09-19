Greenpeace rompe una lanza por el transporte público en Arousa

La organización ecologista Greenpeace organiza mañana en la Praza da Estación de Vilagarcía de Arousa, de 10.00 a 14.00 horas, un actividad de tintes informativos y reivindicativos mediante la que reclamar el transporte público «como un derecho».

En una época en la que se habla mucho de ello, y de la necesidad de potenciar el transporte público a lo largo y ancho de la comarca, la citada entidad trata de llamar la atención de las administraciones sobre el necesario refuerzo o reorganización de líneas y frecuencias de autobuses y trenes.

Su propuesta pasa por «transformar la movilidad activa –tanto peatonal como ciclista– y el transporte público en un requisito básico para ejercer los derechos de ciudadanía, asegurando que, independientemente de la zona en la que se resida –urbana, periférica o rural–, la ciudadanía disponga de servicios mínimos que le permitan desplazarse de forma sostenible y sin dependencia del vehículo motorizado privado».

La estación de tren de Vilagarcía. / Noe Parga

Lo expone de este modo en plena celebración de la Semana Europea de la Movilidad y al abrigo de su informe titulado «Una garantía de movilidad para movernos mejor», basado en un análisis llevado a cabo por la consultora ambiental Gea21 para Greenpeace España.

Con el mismo se busca «que todas las personas, vivan donde vivan, tengan acceso a opciones de transporte seguras, asequibles y sostenibles».

De este modo se quiere «reducir la dependencia estructural del coche y promover la equidad social y la lucha contra el cambio climático».

Greenpeace lo pone sobre la mesa desde el convencimiento de que «viajar en coche o en transporte público no depende únicamente de preferencias personales», sino que influye en la elección «no tener una estación cerca, carecer de una parada de autobús próxima o inaccesible o tener que adaptarse a un horario que no se ajusta a las necesidades individuales de movilidad».

Todo ello puede propiciar «un elevado uso del vehículo privado en nuestra sociedad, aunque no sea su opción preferente, generando desigualdades sociales y la pobreza de transporte, de ahí que incluso quienes preferirían desplazarse en transporte público se vean obligados a depender del automóvil privado».

La estación de buses urbanos de O Cavadelo. / Iñaki Abella

Las reivindicaciones de Greenpeace que ahora traslada a la sociedad vilagarciana, y a la arousana en su conjunto, son claras, empezando por pedir «que se definan estándares vinculantes para frecuencia, cobertura, horarios y accesibilidad».

Busca una «garantía de movilidad» que «asegure la existencia de condiciones mínimas de servicios de transporte público y condiciones adecuadas para los desplazamientos peatonales y ciclistas».

Al igual que persigue «un abono único de transporte permanente con carácter mensual, trimestral o anual, que permita usar cualquier medio público por todo el Estado y garantice la equidad e igualdad de acceso» en toda España, incluyendo «las zonas más rurales y las insulares».

Abono único de transporte

En relación con esto, la organización explica que «el futuro abono único de transporte que el Gobierno proyecta para 2026, y por el que llevamos haciendo campaña con la propuesta ‘T-Lleva’ desde 2023, es un buen punto de partida que contribuirá a hacer que el transporte público sea más accesible gracias a una estructura tarifaria simplificada».

Pero «ahora es necesaria una ampliación específica de la oferta y los servicios prestados, sobre todo en las áreas metropolitanas, en las periferias, las ciudades medianas o las zonas rurales, en horas de menor tráfico y los fines de semana, para que en el futuro, el abono único sea una opción cada vez más factible para la mayor parte de la población», advierte Greenpeace.

Lo que hace esta entidad, y así lo expone a través de la propuesta divulgativa anunciada para Vilagarcía, es fijar la mirada en el año 2030.

Cree posible alcanzar en esa fecha una garantía de movilidad si, por ejemplo, se elabora una estrategia estatal contra la «pobreza en el transporte y la despoblación».

Además de impulsar «un pacto de Estado y ciudadano por la movilidad sostenible» que sirva para «cambiar el modelo de desplazamientos, asegurar el cumplimiento de los objetivos climáticos del país y avanzar en la reducción de todas las consecuencias negativas que ofrece el sistema de movilidad vigente».