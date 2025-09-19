ForoAcui presenta las conclusiones de los relatorios de su pasada edición

El Foro de Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas (ForoAcui) presenta en O Grove el libro en el que se recogen las conclusiones de los relatorios de la pasada edición del evento. Entre las temáticas que se incluyen en el volumen se encuentran las experiencias de producción de semilla de moluscos bivalvos en Francia, o el análisis del riesgo climático para las artes de pesca tradicionales de Galicia. En la pasada edición de ForoAcui se abordaron también las experiencias gallegas de producción de trucha y ostra, así como de comercialización de especies ornamentales.