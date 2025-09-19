ForoAcui presenta las conclusiones de los relatorios de su pasada edición
REDACCIÓN
O Grove
El Foro de Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas (ForoAcui) presenta en O Grove el libro en el que se recogen las conclusiones de los relatorios de la pasada edición del evento. Entre las temáticas que se incluyen en el volumen se encuentran las experiencias de producción de semilla de moluscos bivalvos en Francia, o el análisis del riesgo climático para las artes de pesca tradicionales de Galicia. En la pasada edición de ForoAcui se abordaron también las experiencias gallegas de producción de trucha y ostra, así como de comercialización de especies ornamentales.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un camión pierde una carga de 15.000 kilos de uva en Cambados
- Los problemas organizativos sitúan a la Festa do Marisco en el disparadero
- Desdoblamiento de la vía rápida de A Lanzada, el sueño que puede hacerse realidad
- Vilaxoán arrima el ascua a su sardina
- El sector del mar vuelve a ilusionarse con los dragados
- Desarticulan un punto negro de venta de droga en pleno centro de Vilagarcía
- Catoira ameniza el día grande de las fiestas de Guadalupe
- Así se cotiza Rosalía de Castro: piden seis millones de euros por un solar edificable y con inquilino