El festival Curtas alcanza los 92 cortos y dos exposiciones más

El Curtas Festival do Imaxinario ya cuenta con su cartelera de 92 cortometrajes.Después de un largo proceso de selección entre «más de dos mil obras recibidas de 54 países diferentes», explican, el certamen vilagarciano presentará 23 estrenos internacionales, otros tantos nacionales y 26 de origen gallego.

Se trata de una programación que transportará a todos los espectadores «a los reinos de la imaginación a través de viajes en el tiempo, terrores innombrables y, sobre todo, mucho talento llegado de diferentes lugares del mundo», cuentan desde la organización.

La selección está dividida en seis categorías diferentes, la más representativa, con diferencia, es la sección fantástica que abarca un tercio de las piezas e incluye cortometrajes de terror y suspense «que te helarán la sangre».

El resto de categorías son «Futuros Posibles», para los amantes de la ciencia ficción y la especulación científica; «Novos Horizontes», que trae innovadoras formas narrativas y experimentales; «Outras Realidades», con mundos que no son el nuestro y fantasías más allá de la imaginación; «Fantastic Videoclips», que propone ritmos e imágenes que desafían los sentidos de los espectadores y «Feito en Galicia», que presenta una quincena de cortometrajes de diferentes géneros con denominación de origen.

Dos nuevas exposiciones

Como novedad, el festival anuncia dos nuevas exposiciones que se unen al programa de la presente edición. Ambas podrán visitarse del 3 de octubre al 16 de noviembre en la Sala Rivas Briones de Vilagarcía.

La primera de ellas será «Unha vida debuxando pesadelos», repasa la obra del madrileño Santiago Pérez, «uno de los ilustradores de terror más espectaculares del panorama nacional», sostienen.

Los asistentes también podrán disfrutar de «As raias do dragón». La obra gráfica del salmantino Tomás Hijo es «su personal homenaje a los libros y películas que le han emocionado desde siempre», relatan.

Se mostrarán elementos desde los mundos de «El Hobbit» o «El señor de los anillos» hasta relaciones con la filmografía Guillermo del Toro.